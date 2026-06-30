भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी कर बुरा फंसे स्वामी प्रसाद मौर्य, पीलीभीत के एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दर्ज
स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने बयान से मुश्किल में फंस गए हैं। उनके खिलाफ भगवान श्रीराम, और भगवान हनुमान को लेकर कथित अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में पीलीभीत की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है।
UP News: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान से मुश्किल में फंस गए हैं। उनके खिलाफ एक शख्स ने भगवान श्रीराम, राम मंदिर और भगवान हनुमान को लेकर कथित अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में पीलीभीत की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है।
ज्वालामुखी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता नीलेश चतुर्वेदी ने अदालत में दायर परिवाद में आरोप लगाया है कि 23 जून को गाजीपुर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने सार्वजनिक मंच से भगवान श्रीराम, राम मंदिर और भगवान हनुमान के अस्तित्व को लेकर आपत्तिजनक एवं अमर्यादित टिप्पणियां कीं। उनका कहना है कि ये बयान सोशल मीडिया और विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित होने के बाद व्यापक रूप से वायरल हुए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
एमपी-एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी सतीश कुमार ने परिवाद दर्ज कर मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। परिवाद में अखिल भारत हिन्दू महासभा के अध्यक्ष पंकज शर्मा, राष्ट्रीय हनुमान दल के अध्यक्ष अमित गुप्ता तथा युवा जागृति परिषद के अध्यक्ष प्रदीप तिवारी को साक्षी बनाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता संतराम राठौर ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 के तहत परिवाद दर्ज किया गया है।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर चंदा चोरी पर उठाया था सवाल
दरअसल, हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी पर बोलते हुए कहा था, 'अगर भगवान राम अपने ही मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते तो वो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे।' पूर्व प्रदेश मंत्री ने आहे कहा कि लुटेरों ने करोड़ों रुपये लूट लिए। मंदिर और गर्भगृह में चोरी हुई, सोना चांदी भी चुरा लिया। लेकिन भगवान राम उन चोरों की सजा नहीं दे सकतो वह अपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान ने विवाद खड़ा हो गया। साधू-संतों ने भी पर पर निशाना साधा। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर दम है तो वह इस्लाम या दूसरे धर्मों को लेकर टिप्पणी करें। राजू दास ने आगे कहा कि राम मंदिर के नाम पर सनातन और हिंदुत्व को निशाना बनाया जा रहा है।
रासुका लगाने की मांग
इससे पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले के हिंदू पक्ष के प्रमुख याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा फलाहारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की मांग की थी।
दिनेश शर्मा ने 25 जून को जारी एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म, हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक ग्रंथों के संबंध में विवादित टिप्पणियां करते रहे हैं, जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौर्य पूर्व में रामायण को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं और अब भगवान श्रीराम के संबंध में की गई उनकी टिप्पणी भी निंदनीय है।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें