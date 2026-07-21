कैबिनेट मंत्री नंदी के खिलाफ परिवाद दायर, अखिलेश के खिलाफ सोशल मीडिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर मंत्री नंदी द्वारा अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी का सपाइयों ने विरोध किया। इस मामले में अब मंत्री नदी के खिलाफ कोर्ट में परिवार दर्ज हो गया है।
Prayagraj News: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं इलाहाबाद दक्षिण से विधायक नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ के विरुद्ध सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक एवं मानहानिकारक पोस्ट प्रसारित करने के आरोप में न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि फेसबुक और एक्स (पूर्व ट्विटर) पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तथा सांसद डिम्पल यादव के संबंध में तथ्यहीन, भ्रामक और अपमानजनक सामग्री प्रसारित की गई, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और समाज में वैमनस्य फैलने की आशंका उत्पन्न हुई।
यह परिवाद समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता संदीप यादव की ओर से दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश जैन की अदालत में हुई। परिवादी की ओर से अधिवक्ता विनोद मणि त्रिपाठी ने पक्ष रखा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश जैन ने मामले में परिवाद दर्ज कर अगली सुनवाई 20 अगस्त 2026 नियत की है। इस तिथि पर परिवादी संदीप यादव का बयान न्यायालय में दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद प्रस्तुत साक्ष्यों एवं बयान के आधार पर न्यायालय आगे की विधिक कार्रवाई पर विचार करेगा।
18 जुलाई को मंत्री नंदी ने किया था ट्वीट
परिवाद में कहा गया है कि 18 जुलाई 2026 को मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ के फेसबुक एवं एक्स अकाउंट से कथित रूप से ऐसे वीडियो और पोस्ट साझा किए गए जिनमें अखिलेश यादव, उनके परिवार तथा समाजवादी पार्टी के संबंध में अनर्गल, मनगढ़ंत, भ्रामक एवं अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। आरोप है कि इन पोस्टों को मंत्री के समर्थकों तथा विभिन्न फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिससे समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की छवि धूमिल करने और समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया।
सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश
परिवादी का कहना है कि इन पोस्टों के कारण समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है तथा प्रदेश में कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है। परिवाद के साथ कथित आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और सोशल मीडिया लिंक भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। परिवाद में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196(1), 319(2), 352, 353(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। न्यायालय से अभियुक्तों को तलब कर विधिक कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।