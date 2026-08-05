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अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के खिलाफ पुलिस को तहरीर, पप्पू यादव मामले पर कांग्रेस का पलटवार

By Yogesh Yadav
अयोध्या, संवाददाता
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पप्पू यादव समेत अन्य सांसदों के खिलाफ संसद परिसर में नाटक को लेकर केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। कांग्रेस ने भी भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के खिलाफ केस के लिए पुलिस को तहरीर दी है।

Complaint against BJP President
संसद परिसर में भगवा पहनकर नुक्कड़ नाटक करते पप्पू यादव और लखनऊ में रोडशो के दौरान नितिन नवीन और हनुमान जी (फाइल फोटो)

पप्पू यादव समेत कई सांसदों के खिलाफ एफआईआर के बाद अब कांग्रेस भी पलटवार के मूड में आ चुकी है। कांग्रेस ने भी भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि हनुमान को भाजपा अध्यक्ष के स्वागत में सड़क पर नचाया गया। हालांकि कांग्रेस नेताओं की तहरीर पर अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया है।

दरअसल संसद भवन परिसर में भगवा पहनकर नुक्कड़ नाटक करने पर पप्पू यादव, राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस और सपा सांसदों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इसी के खिलाफ अयोध्या में जिला कांग्रेस कमेटी ने भी नगर कोतवाली में तहरीर देकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी।

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कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चेतनारायण सिंह के नेतृत्व में नगर कोतवाल मनोज शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर नितिन नवीन और पंकज चौधरी के सामने भगवान हनुमान जी को भाजपा का झंडा थमा कर नचवाने के विरोध में केस दर्ज करने की मांग की गई। जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने बताया तहरीर में नगर कोतवाल से सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करने की मांग करते की गई है।

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हनुमान जी को नचाने का विरोध

तहरीर में कहा गया है छह जुलाई को लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में रोड शो किया गया और हमारे आराध्य प्रभु हनुमान जी को भाजपा का झंडा थमाकर नचाया गया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस नेता ने आस्था आहत होने की बात कहते हुए रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, रामदास वर्मा, पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष राम अवध पासी, अशोक कुमार सिंह, महिला कांग्रेस की रेनू राय, डॉ. विनोद गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह फास्टर आदि कांग्रेसी मौजूद रहे।

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भाजपा की तरफ से भी तहरीर

वहीं, संसद परिसर में किये गये नाटक को लेकर भाजपा नेता राम मोहन भारती ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित तीन सांसदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर तारुन थाना पुलिस को दी है। उन्होंने बताया कि संसद परिसर में राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने चढ़ावा चोरी का जिस तरह से नाटक किया, उससे सनातनी अनुयायियों की आत्मा को ठेस लगी है। लोकतांत्रिक देश में अनेक धर्मो के अनुयायी रहते हैं। सांसदों का धर्मविरोधी कार्य से आपसी भाईचारा, प्रेम व आपसी सौहार्द प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही करोड़ो लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस लगी है। ऐसे में तीनों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई। इससे पहले वाराणसी में पप्पू यादव समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया जा चुकी है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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