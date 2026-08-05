अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के खिलाफ पुलिस को तहरीर, पप्पू यादव मामले पर कांग्रेस का पलटवार

पप्पू यादव समेत अन्य सांसदों के खिलाफ संसद परिसर में नाटक को लेकर केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। कांग्रेस ने भी भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के खिलाफ केस के लिए पुलिस को तहरीर दी है।

पप्पू यादव समेत कई सांसदों के खिलाफ एफआईआर के बाद अब कांग्रेस भी पलटवार के मूड में आ चुकी है। कांग्रेस ने भी भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि हनुमान को भाजपा अध्यक्ष के स्वागत में सड़क पर नचाया गया। हालांकि कांग्रेस नेताओं की तहरीर पर अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया है।

दरअसल संसद भवन परिसर में भगवा पहनकर नुक्कड़ नाटक करने पर पप्पू यादव, राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस और सपा सांसदों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इसी के खिलाफ अयोध्या में जिला कांग्रेस कमेटी ने भी नगर कोतवाली में तहरीर देकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी।

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चेतनारायण सिंह के नेतृत्व में नगर कोतवाल मनोज शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर नितिन नवीन और पंकज चौधरी के सामने भगवान हनुमान जी को भाजपा का झंडा थमा कर नचवाने के विरोध में केस दर्ज करने की मांग की गई। जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने बताया तहरीर में नगर कोतवाल से सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करने की मांग करते की गई है।

हनुमान जी को नचाने का विरोध तहरीर में कहा गया है छह जुलाई को लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में रोड शो किया गया और हमारे आराध्य प्रभु हनुमान जी को भाजपा का झंडा थमाकर नचाया गया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस नेता ने आस्था आहत होने की बात कहते हुए रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, रामदास वर्मा, पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष राम अवध पासी, अशोक कुमार सिंह, महिला कांग्रेस की रेनू राय, डॉ. विनोद गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह फास्टर आदि कांग्रेसी मौजूद रहे।