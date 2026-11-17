शिकायतों की माला पहनकर DM से मिलने पहुंचा फरियादी, बोला- 5 साल से नहीं हो रही सुनवाई
बांदा में एक फरियादी शिकायतों की माला गले में डालकर डीएम से मिलने पहुंच गया। गोशाला में अव्यवस्था और विकास कार्यों के भुगतान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसने कहा कि पांच सालों से शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
बांदा, संवाददाता। यूपी के बांदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक फरियादी शिकायतों की माला गले में डाल सोमवार को डीएम से मिलने पहुंच गया। गोशाला में अव्यवस्था और विकास कार्यों के भुगतान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसने कहा कि पांच सालों से शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
विकासखंड नरैनी की ग्राम पंचायत चंदौर में कराए गए विकास कार्यों और गोशाला समेत अन्य के भुगतान में भ्रष्टाचार का आरोप लगा श्रीकेशन और फूलचंद्र ने पूर्व में शिकायत की थी। श्रीकेशन ने बताया कि पांच साल से वह शिकायत कर रहे हैं। सुनवाई न होने पर सोमवार को सभी लिखित शिकायतों की माला पहनकर वह डीएम से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। डीएम ने उनकी बात सुनी और जांच कराने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। डीपीआरओ व जिला विकास अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है।
श्रीकेशन ने बताया कि पांच साल से वह ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा किए जा रहे कामों की शिकायत कर रहे हैं। अफसरों से लेकर जनसुनवाई पोर्टल तक शिकायत की पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कुमार धर्मेंद्र ने कहा कि चंदौर ग्राम पंचायत का एक व्यक्ति शिकायतों की माला लेकर आया था। मामले का संज्ञान लेकर डीपीआरओ और डीडीओ से मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फरियादी का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह शिकायतों के फोटो कॉपी की माला पहनकर डीएम ऑफिस में जाता दिख रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत कर रहा है।
स्टेज से उड़ाए नोट, लूटने को छात्रों में मची धक्कामुक्की
उधर, मेरठ में बच्चा पार्क स्थित एक स्कूल में बाल दिवस समारोह के दौरान कक्षा नौ के एक छात्र ने स्टेज से दस-दस रुपये के नोट हवा में उड़ा दिए। नोट लूटने के लिए छात्र एक-दूसरे पर टूट पड़े। देखते ही देखते कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। छात्रों के बीच धक्कामुक्की शुरू हो गई और कुछ गुटों में नोटों को लेकर मारपीट तक हो गई। इस घटना का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में शिक्षक और स्कूल कर्मचारी छात्र को नोट उड़ाने से रोकते दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारी उसे स्टेज से नीचे धकेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद छात्र नोट उड़ाना जारी रखता है। वहीं, नीचे मौजूद छात्र नोट बटोरने के लिए आपस में लड़ते नजर आते हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें