बांदा में एक फरियादी शिकायतों की माला गले में डालकर डीएम से मिलने पहुंच गया। गोशाला में अव्यवस्था और विकास कार्यों के भुगतान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसने कहा कि पांच सालों से शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

बांदा, संवाददाता। यूपी के बांदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक फरियादी शिकायतों की माला गले में डाल सोमवार को डीएम से मिलने पहुंच गया। गोशाला में अव्यवस्था और विकास कार्यों के भुगतान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसने कहा कि पांच सालों से शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

विकासखंड नरैनी की ग्राम पंचायत चंदौर में कराए गए विकास कार्यों और गोशाला समेत अन्य के भुगतान में भ्रष्टाचार का आरोप लगा श्रीकेशन और फूलचंद्र ने पूर्व में शिकायत की थी। श्रीकेशन ने बताया कि पांच साल से वह शिकायत कर रहे हैं। सुनवाई न होने पर सोमवार को सभी लिखित शिकायतों की माला पहनकर वह डीएम से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। डीएम ने उनकी बात सुनी और जांच कराने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। डीपीआरओ व जिला विकास अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है।

श्रीकेशन ने बताया कि पांच साल से वह ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा किए जा रहे कामों की शिकायत कर रहे हैं। अफसरों से लेकर जनसुनवाई पोर्टल तक शिकायत की पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कुमार धर्मेंद्र ने कहा कि चंदौर ग्राम पंचायत का एक व्यक्ति शिकायतों की माला लेकर आया था। मामले का संज्ञान लेकर डीपीआरओ और डीडीओ से मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फरियादी का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह शिकायतों के फोटो कॉपी की माला पहनकर डीएम ऑफिस में जाता दिख रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत कर रहा है।