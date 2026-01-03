डिंपल यादव और बेटी की तस्वीर वायरल करने वाले पर शिकायत दर्ज, ऐक्शन में पुलिस

संक्षेप: प्रवीन यादव ने आरोप लगाया कि वायरल की गई तस्वीर छिपकर और बदनीयती से ली गई प्रतीत होती है। इसमें सांसद डिंपल यादव और उनकी पुत्री दिखाई दे रही हैं। शिकायत के अनुसार यह तस्वीर दोनों की निजता का उल्लंघन है। इसे जानबूझकर सांसद की छवि को नुकसान पहुंचाने, उनकी भावनाओं को आहत करने की नीयत से वायरल किया गया।

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि ‘इंडियन स्टोरी’ नामक सोशल मीडिया आईडी से 27 दिसंबर 2025 को यह तस्वीर प्रसारित की गई। समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीन यादव की तहरीर पर साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस ऐक्शन में जुट गई। आरोपी के बारे में जानकारी के लिए साइबर पुलिस जांच में जुटी है।

प्रवीन यादव ने आरोप लगाया कि वायरल की गई तस्वीर छिपकर और बदनीयती से ली गई प्रतीत होती है। इसमें सांसद डिंपल यादव और उनकी पुत्री दिखाई दे रही हैं। शिकायत के अनुसार यह तस्वीर दोनों की निजता का उल्लंघन है और इसे जानबूझकर सांसद की छवि को नुकसान पहुंचाने तथा उनकी भावनाओं को आहत करने की नीयत से वायरल किया गया। प्रार्थना पत्र में आगे कहा गया है कि इस घटना से आम जनता, विशेषकर महिलाओं में भारी आक्रोश है।

लोगों का मानना है कि किसी महिला की निजी अवस्था की तस्वीर छिपकर लेना और उसे सार्वजनिक मंच पर वायरल करना न केवल अमानवीय है बल्कि गंभीर आपराधिक कृत्य भी है। अधिवक्ता ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद-21 का यह उल्लंघन है। ऐसे में आईटी एक्ट की धारा 66 ई, 67 ए तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।