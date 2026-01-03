Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newscomplain against person who circulated picture of dimple yadav and daughter police in action
डिंपल यादव और बेटी की तस्वीर वायरल करने वाले पर शिकायत दर्ज, ऐक्शन में पुलिस

डिंपल यादव और बेटी की तस्वीर वायरल करने वाले पर शिकायत दर्ज, ऐक्शन में पुलिस

संक्षेप:

प्रवीन यादव ने आरोप लगाया कि वायरल की गई तस्वीर छिपकर और बदनीयती से ली गई प्रतीत होती है। इसमें सांसद डिंपल यादव और उनकी पुत्री दिखाई दे रही हैं। शिकायत के अनुसार यह तस्वीर दोनों की निजता का उल्लंघन है। इसे जानबूझकर सांसद की छवि को नुकसान पहुंचाने, उनकी भावनाओं को आहत करने की नीयत से वायरल किया गया।

Jan 03, 2026 09:14 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि ‘इंडियन स्टोरी’ नामक सोशल मीडिया आईडी से 27 दिसंबर 2025 को यह तस्वीर प्रसारित की गई। समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीन यादव की तहरीर पर साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस ऐक्शन में जुट गई। आरोपी के बारे में जानकारी के लिए साइबर पुलिस जांच में जुटी है।

प्रवीन यादव ने आरोप लगाया कि वायरल की गई तस्वीर छिपकर और बदनीयती से ली गई प्रतीत होती है। इसमें सांसद डिंपल यादव और उनकी पुत्री दिखाई दे रही हैं। शिकायत के अनुसार यह तस्वीर दोनों की निजता का उल्लंघन है और इसे जानबूझकर सांसद की छवि को नुकसान पहुंचाने तथा उनकी भावनाओं को आहत करने की नीयत से वायरल किया गया। प्रार्थना पत्र में आगे कहा गया है कि इस घटना से आम जनता, विशेषकर महिलाओं में भारी आक्रोश है।

लोगों का मानना है कि किसी महिला की निजी अवस्था की तस्वीर छिपकर लेना और उसे सार्वजनिक मंच पर वायरल करना न केवल अमानवीय है बल्कि गंभीर आपराधिक कृत्य भी है। अधिवक्ता ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद-21 का यह उल्लंघन है। ऐसे में आईटी एक्ट की धारा 66 ई, 67 ए तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

क्या बोली पुलिस

साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सतीश यादव ने कहा कि फोटो काफी समय से वायरल हो रही है। इसलिए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्म को मेल कर सूचना मांगी है। सूचना आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
