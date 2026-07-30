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योग्यता और प्रशासनिक क्षमता किसी एक जाति की बपौती नहीं, हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

By Dinesh Rathour
प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक धन से संचालित शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन किसी एक जाति, परिवार या गुट के नियंत्रण का माध्यम नहीं बन सकता।

Allahabad High Court
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Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक धन से संचालित शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन किसी एक जाति, परिवार या गुट के नियंत्रण का माध्यम नहीं बन सकता। ऐसे संस्थानों का संचालन लंबे समय तक एक ही जातीय समूह के प्रभुत्व में रहता है तो यह संविधान की समानता और समावेशिता की भावना के विपरीत है।

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने फतेहपुर के धाता इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रबंध समिति के चुनाव से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए की। याचिका में डीआईओएस के उस पत्र को चुनौती दी गई थी, जिसमें कॉलेज की प्रबंध समिति का चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे। याची का कहना था कि पुरानी प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है इसलिए वह चुनाव कराने की अधिकारी नहीं है। चुनाव अधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के तहत कराया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि इस संस्थान को लेकर एक दशक से अधिक समय से लगातार मुकदमेबाजी चल रही है और यह दोनों गुटों के बीच पांचवां दौर है।

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प्रधानाचार्य और बच्चों पर पड़ता है विवाद का सीधा असर

कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के विवादों का सीधा असर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों पर पड़ता है, जबकि संस्थान का अधिकांश खर्च राज्य सरकार वहन करती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि योग्यता और प्रशासनिक क्षमता किसी एक जाति की बपौती नहीं है। यदि किसी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान के प्रबंधन में केवल एक जाति का वर्चस्व बना रहे और अन्य योग्य लोगों को बाहर रखा जाए तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 की भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि किसी सोसायटी के उपविधि के आधार पर प्रबंधन का नियंत्रण अनिश्चितकाल तक कुछ लोगों के हाथों में बना रह सकता है या नहीं। सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन करने वाली सोसायटियों की सदस्यता जाति के आधार पर सीमित की जा सकती है या नहीं तथा ऐसी व्यवस्था संविधान के अनुरूप है और राज्य सरकार को ऐसे संस्थानों को सहायता जारी रखनी चाहिए या नहीं।

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वर्तमान कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, सरकार बताए?

कोर्ट ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) तथा रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स को इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनसे यह भी बताने को कहा है कि राज्य सरकार ऐसे संस्थानों के संचालन को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए क्या कदम उठा सकती है। यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि वर्तमान कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है या नहीं ताकि सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान किसी एक जाति, परिवार या गुट का स्थायी गढ़ न बन सकें। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रजिस्ट्रार को प्रदेशभर में सर्वे कराने का आदेश भी दिया है। सर्वे में यह जानकारी जुटाने को कहा है कि कितने सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिनका संचालन पूरी तरह या अधिकांश रूप से किसी एक जाति विशेष के प्रभुत्व में है। इस कार्य में जिला विद्यालय निरीक्षक, स्थानीय थाना, तहसील प्रशासन, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी सहयोग लेने को कहा गया है।

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हाईकोर्ट ने डीआईएस के आदेश पर लगाई रोक

कोर्ट ने यह सुझाव भी मांगा है कि इन संस्थानों के प्रबंधन में शिक्षाविदों, समाजसेवियों, विधिवेत्ताओं, उद्योगपतियों, पत्रकारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों को जाति से परे शामिल करने की व्यवस्था बनाई जा सकती है या नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं से भी इस विषय पर अपने सुझाव और शोधपत्र उपलब्ध कराने का आह्वान किया है। साथ ही स्पष्ट किया कि उसने अभी किसी मुद्दे पर अंतिम राय नहीं बनाई है और विशेषज्ञों से प्राप्त सामग्री केवल न्यायिक सहायता के लिए होगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने डीआईओएस के गत 20 जून के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी और स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी संस्थान के हित में आवश्यक समझें तो उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के तहत अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति करने पर कोई रोक नहीं होगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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