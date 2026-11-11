अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 2004 नहीं, 2014 की दर से देना होगा, हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर के मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 2004 नहीं, 2014 की दर से देना होगा। मुआवजा नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत दोबारा निर्धारित करने का आदेश दिया है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित जमीन का मुआवजा निर्धारित करते समय यदि एक जनवरी 2014 तक मुआवजे का पंचाट घोषित नहीं हुआ था तो मुआवजे की गणना की संदर्भ तिथि एक जनवरी 2014 मानी जाएगी। ऐसे मामलों में 12 जून 2004 को जारी अधिग्रहण अधिसूचना को मुआवजा निर्धारित करने की आधार तिथि नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने सहारनपुर के मावी खुर्द गांव में अधिग्रहित तीन भूखंडों का मुआवजा नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत दोबारा निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने दिलशाद अली व पांच अन्य की याचिका पर दिया। याचियों की ओर से अधिवक्ता श्रेया गुप्ता ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के तहत गांव चुन्हेटी, मावी खुर्द और सैयदपुर की जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके लिए 12 जून 2004 को अधिनियम की धारा 28 और सात अगस्त 2010 को धारा 32(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। याचियों के तीन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल 45,767 वर्गमीटर है। इसके बावजूद लंबे समय तक मुआवजे का पंचाट घोषित नहीं किया गया।
याचियों ने कहा कि परिषद ने 20.39 करोड़ रुपये की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सहारनपुर के पास जमा करा दी थी, लेकिन मुआवजे की गणना वर्ष 2004 की दरों के आधार पर की गई। जबकि एक जनवरी 2014 को नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो चुका था। परिषद की ओर से अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी ने कहा कि मुआवजे की गणना कर वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है और धनराशि भी जमा है। पंचाट घोषित करने में देरी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के स्तर से हुई है। हालांकि, उन्होंने माना कि हेम चंद्र मामले में हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांत अभी प्रभावी है।
कोर्ट ने कहा कि हेमचंद्र मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख चुका है। इसके अनुसार, यदि एक जनवरी 2014 तक अधिग्रहण की प्रक्रिया में मुआवजे का पंचाट घोषित नहीं हुआ था तो मुआवजे का निर्धारण नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत इसी तिथि को आधार मानकर किया जाएगा। हालांकि, इससे अधिग्रहण की प्रक्रिया स्वतः समाप्त नहीं होगी। खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2004 की दर से मुआवजा निर्धारित करना कानून के अनुरूप नहीं है। राज्य सरकार को तीनों भूखंडों का मुआवजा एक जनवरी 2014 को संदर्भ तिथि मानकर नए सिरे से निर्धारित करना होगा। यह प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी। मुआवजे की राशि निर्धारित होने के बाद अगले दो महीने में पात्र भू-स्वामियों को उसका भुगतान किया जाए।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
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बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।