अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 2004 नहीं, 2014 की दर से देना होगा, हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर के मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 2004 नहीं, 2014 की दर से देना होगा। मुआवजा नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत दोबारा निर्धारित करने का आदेश दिया है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित जमीन का मुआवजा निर्धारित करते समय यदि एक जनवरी 2014 तक मुआवजे का पंचाट घोषित नहीं हुआ था तो मुआवजे की गणना की संदर्भ तिथि एक जनवरी 2014 मानी जाएगी। ऐसे मामलों में 12 जून 2004 को जारी अधिग्रहण अधिसूचना को मुआवजा निर्धारित करने की आधार तिथि नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने सहारनपुर के मावी खुर्द गांव में अधिग्रहित तीन भूखंडों का मुआवजा नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत दोबारा निर्धारित करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने दिलशाद अली व पांच अन्य की याचिका पर दिया। याचियों की ओर से अधिवक्ता श्रेया गुप्ता ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के तहत गांव चुन्हेटी, मावी खुर्द और सैयदपुर की जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके लिए 12 जून 2004 को अधिनियम की धारा 28 और सात अगस्त 2010 को धारा 32(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। याचियों के तीन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल 45,767 वर्गमीटर है। इसके बावजूद लंबे समय तक मुआवजे का पंचाट घोषित नहीं किया गया।

याचियों ने कहा कि परिषद ने 20.39 करोड़ रुपये की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सहारनपुर के पास जमा करा दी थी, लेकिन मुआवजे की गणना वर्ष 2004 की दरों के आधार पर की गई। जबकि एक जनवरी 2014 को नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो चुका था। परिषद की ओर से अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी ने कहा कि मुआवजे की गणना कर वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है और धनराशि भी जमा है। पंचाट घोषित करने में देरी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के स्तर से हुई है। हालांकि, उन्होंने माना कि हेम चंद्र मामले में हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांत अभी प्रभावी है।