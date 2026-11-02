मौसम से खराब फसलों के लिए मुआवजा नाकाफी, लाएंगे पैकेज, किसानों के लिए सीएम योगी का ऐलान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही किसानों के लिए सौगात की घोषणा करने वाले हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में कहा कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से बरबाद फसलों के लिए केवल मुआवजा नाकाफी है। सरकार किसानों के लिए पैकेज लाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया कि साइक्लोन के कारण बारिश, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई सरकार पैकेज लाकर करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुआवजा तो दिया है, लेकिन यह नाकाफी है। किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। सभी जिला प्रशासन को सर्वे कर तात्कालिक मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए हम नया पैकेज लाएंगे। मुख्यमंत्री रविवार को चौरीचौरा में आयोजित परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सपा ने यूपी को अपराध का गढ़ बना दिया था। सपा अपराध बढ़ाती थी, जबकि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर किया। यूपी पतन और शोषण की नहीं, प्रगति व संस्कृति की धरती बन गई है। यहां कर्फ्यू, उपद्रव या दंगा नहीं, उत्सव होता है। सीएम योगी के हाथों 59.44 करोड़ रुपये से बने भोपा बाजार (समपार संख्या 147बी) रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन समेत 287.56 करोड़ रुपये की 84 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण-शिलान्यास और बिछिया में 495 करोड़ की गोड़धोइया नाला फेज-1 परियोजना के लोकार्पण और 880 करोड़ की फेज-2 व सीवरेज का शिलान्यास हुआ है।
प्रगतिशील किसानों का किया गया सम्मान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को चौरीचौरा के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह के मंच से औद्यानिक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले गोरखपुर के पांच प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। किसानों को प्रशस्ति पत्र और बीज किट देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सम्मानित किसानों में रामप्रीत मौर्य, अजय कुमार, देवेंद्र प्रताप, राममजन मौर्य और लालजी शामिल रहे।
किसानों को कृषि यंत्रों की चाबी सौंपी
चौरीचौरा में विभिन्न परियाजनाओं के लोकार्पण में पहुंचे सीएम ने एसएमएएम एवं इन-सीटू योजनाओं के तहत चयनित किसानों को कृषि यंत्रों की चाबी और प्रमाण पत्र दिया। चौरीचौरा में विभिन्न परियाजनाओं के लोकार्पण में पहुंचे सीएम ने एसएमएएम एवं इन-सीटू योजनाओं के तहत चयनित किसानों को कृषि यंत्रों की चाबी और प्रमाण पत्र दिया।
चयनित किसानों को प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र वितरित
मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को एसएमएएम एवं इन-सीटू योजनाओं के तहत चयनित किसानों को प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र वितरित किए। कृषि विभाग की सूची के मुताबिक, ब्रह्मपुर ब्लॉक के मठिया गांव के किसान रामबचन को कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए चार लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत है। इसी ब्लॉक के भैंसही नरेश गांव के राजमंगल को 1.20 लाख रुपये का अनुदान मिला।
इन्हें मिला मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ
गोरखपुर। सरदारनगर ब्लॉक में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत देवीपुर की शीला देवी, रउतैनिया की उषा देवी, पसरही की गुंजा देवी और सुनीता देवी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास योजना का लाभ दिया। लाभार्थियों में उषा देवी विधवा और सुनीता देवी जीरो पावर्टी श्रेणी की लाभार्थी हैं। इन परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।