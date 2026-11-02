मौसम से खराब फसलों के लिए मुआवजा नाकाफी, लाएंगे पैकेज, किसानों के लिए सीएम योगी का ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही किसानों के लिए सौगात की घोषणा करने वाले हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में कहा कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से बरबाद फसलों के लिए केवल मुआवजा नाकाफी है। सरकार किसानों के लिए पैकेज लाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया कि साइक्लोन के कारण बारिश, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई सरकार पैकेज लाकर करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुआवजा तो दिया है, लेकिन यह नाकाफी है। किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। सभी जिला प्रशासन को सर्वे कर तात्कालिक मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए हम नया पैकेज लाएंगे। मुख्यमंत्री रविवार को चौरीचौरा में आयोजित परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सपा ने यूपी को अपराध का गढ़ बना दिया था। सपा अपराध बढ़ाती थी, जबकि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर किया। यूपी पतन और शोषण की नहीं, प्रगति व संस्कृति की धरती बन गई है। यहां कर्फ्यू, उपद्रव या दंगा नहीं, उत्सव होता है। सीएम योगी के हाथों 59.44 करोड़ रुपये से बने भोपा बाजार (समपार संख्या 147बी) रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन समेत 287.56 करोड़ रुपये की 84 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण-शिलान्यास और बिछिया में 495 करोड़ की गोड़धोइया नाला फेज-1 परियोजना के लोकार्पण और 880 करोड़ की फेज-2 व सीवरेज का शिलान्यास हुआ है।

प्रगतिशील किसानों का किया गया सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को चौरीचौरा के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह के मंच से औद्यानिक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले गोरखपुर के पांच प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। किसानों को प्रशस्ति पत्र और बीज किट देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सम्मानित किसानों में रामप्रीत मौर्य, अजय कुमार, देवेंद्र प्रताप, राममजन मौर्य और लालजी शामिल रहे।

किसानों को कृषि यंत्रों की चाबी सौंपी चौरीचौरा में विभिन्न परियाजनाओं के लोकार्पण में पहुंचे सीएम ने एसएमएएम एवं इन-सीटू योजनाओं के तहत चयनित किसानों को कृषि यंत्रों की चाबी और प्रमाण पत्र दिया। चौरीचौरा में विभिन्न परियाजनाओं के लोकार्पण में पहुंचे सीएम ने एसएमएएम एवं इन-सीटू योजनाओं के तहत चयनित किसानों को कृषि यंत्रों की चाबी और प्रमाण पत्र दिया।

चयनित किसानों को प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र वितरित मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को एसएमएएम एवं इन-सीटू योजनाओं के तहत चयनित किसानों को प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र वितरित किए। कृषि विभाग की सूची के मुताबिक, ब्रह्मपुर ब्लॉक के मठिया गांव के किसान रामबचन को कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए चार लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत है। इसी ब्लॉक के भैंसही नरेश गांव के राजमंगल को 1.20 लाख रुपये का अनुदान मिला।