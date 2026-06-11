दीदी-जीजा की संगत में साली भी बन गई अपराधी, यूपी पहुंची तेलंगाना पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार

तेलंगाना के एक कारोबारी के घर में करोड़ों के सोने-चांदी के जेवर चुराकर भागे दंपति और साली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर से पकड़े गए तीनों चोर नेपाल भागने की फिराक में थे।

Rampur News: हैदराबाद के एक कारोबारी के घर में दपंति और युवती काम करने पहुंचे। कारोबारी ने भरोसा करते हुए तीनों को काम पर रख लिया, लेकिन कारोबारी कम समय में ही कारोबारी ने तीनों पर भरोसा करते हुए अपने घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। एक दिन कारोबारी परिवार के साथ घूमने चला गया और तीनों ने मौके का फायदा उठा लिया। दीदी-जीजा के साथ साली ने भी कारोबारी के घर को पूरा साफ कर दिया और करोड़ों रुपये के सोने चांदी और नकदी उठाकर फरार हो गए। कारोबारी जब घर वापस आया तो हैरान रह गया।

जीजा-दीदी की संगत में साली भी अपराधी बन गई। कारोबारी ने तीनों के खिलाफ हैदराबाद में ही रिपोर्ट दर्ज कराई तो तेलंगाना पुलिस तीनों की तलाश करते हुए रामपुर पहुंच गई। जीजा-दीदी और साली तीनों नेपाली हैं वह नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही धर दबोचे गए। तेलंगाना में 12 करोड़ रुपये के सोने-चांदी की चोरी करने के मामले में पकड़े गए नेपाली दंपति और साली को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां तेलंगाना पुलिस ने तीनों की ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन किया। बुधवार दोपहर को तीनों की ट्रांजिट रिमांड मंजूर हो गई। जिसके बाद तेलंगाना पुलिस तीनों को लेकर रवाना हो गई।

मोबाइल नंबर की लोकेशन से तीनों चोरों तक पहुंची पुलिस तेलंगाना के साइबराबाद जिले में एक व्यापारी के घर पर नेपाली दंपति कमल और विमला के अलावा उनकी साली कल्पना कार्य करते थे। तीनों को कार्य करते हुए करीब एक माह का समय हुआ था। इस बीच व्यापारी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए गया था। घर पर तीनों मौजूद थे। आरोप था कि व्यापारी के जाते ही तीनों ने घर में रखे 12 करोड़ के सोने-चांदी को चोरी कर लिया था। सूचना के बाद तीनों के मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली गई। उसी के आधार पर तेलंगाना पुलिस ने रामपुर पुलिस से संपर्क किया और वापस में जाने की जानकारी उपलब्ध कराई। उसी जानकारी के आधार पर बिलासपुर पुलिस ने तीनों को सोमवार की रात पकड़ लिया। बिलासपुर थाना प्रभारी जीत सिंह ने बताया कि बुधवार को तीनों की ट्रांजिट रिमांड मंजूर हो गई। जिसके बाद तेलंगाना पुलिस तीनों को अपने साथ ले गई है।

दीवार फांदकर घर में घुसे चोर, लाखों का माल उड़ाया वहीं दूसरी ओर रामपुर के दढ़ियाल चोरों ने दीवार फांदकर घर में रखे लाखों के जेवरात व नकदी सहित कीमती सामान चोरी कर फरार हो गये। पीड़ित परिवार ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले की जांच की। थाना टांडा की चौकी दढ़ियाल क्षेत्र के गांव चौखंडी निवासी मोबीन पुत्र तस्लीम के पुलिस को दी जानकारी में बताया है कि मकान में अज्ञात चोर दीवार फांदकर घर में घुस गये और घर के में चौखट पर टंगे चाबी के गुच्छे को उतारकर उसके पुत्र के कमरे से 25 हजार की नकदी सहित लाखों के सोने चांदी के जेवरात उड़ा दिये। पीड़ित मोबीन ने बताया कि वह परिवार सहित घर के आंगन में सोया हुआ था। जब वह मंगलवार की प्रात: सो कर उठा तो उसे इस घटना का पता चला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करते हुये शीघ्र ही घटना के खुलासे की बात कही है।