Hindi NewsUP NewsCompanions stood guard outside mosque while inside Qari raped minor leading to an uproar

मस्जिद के बाहर साथी देते रहे पहरा, अंदर कारी ने नाबालिग की लूट ली आबरू, हंगामा

Dinesh Rathour सहारनपुरSun, 12 Oct 2025 07:16 PM
यूपी के सहारनपुर जिले में मस्जिद के अंदर नाबालिग छात्रा से दरिंदगी का मामला सामने आया है। घटना कोतवाली नकुड़ क्षेत्र के एक कस्बे की मस्जिद की बताई जा रही है, जहां कारी ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। वहीं आरोपी के दो साथी बाहर पहरे पर खड़े रहे। परिजनों और लोगों ने कारी को पकड़ लिया, जबकि उसके साथी भाग निकले। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत कराकर छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा। इस घटना के बाद से छात्रा सदमे में है। कोतवाली नकुड़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है।

कस्बा स्थित मस्जिद में 14 वर्षीय छात्रा पढ़ती है। छात्रा के परिजनों के मुताबिक रविवार दोपहर छात्रा मस्जिद के बाहर लगी टंकी से पानी भरने गई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। मस्जिद के दरवाजे बंद देखे तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद वे दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे तो छात्रा बदहवास हालत में थी। रोती-बिलखती छात्रा ने बताया कि मस्जिद का कारी शाहवेज निवासी तिंढौली उसे जबरन मस्जिद के कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान कारी के दो साथी कमरे के बाहर पहरेदारी करते रहे। परिजनों ने लोगों की मदद से कारी को पकड़ लिया, जबकि उसके दोनों साथी भाग गए। कारी को परिजनों और लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा भी किया।

इस संबंध में सीओ अशौक सिसौदिया ने बताया कि आरोपी कारी शाहवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया है। आरोपी को अदालत में पेशकर जेल भेजा जाएगा। एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि मस्जिदर के कारी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि उसके दो साथी पहरे पर खड़े थे, उन्हें भी पुलिस तलाश कर रही है।

