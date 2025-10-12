मस्जिद के बाहर साथी देते रहे पहरा, अंदर कारी ने नाबालिग की लूट ली आबरू, हंगामा

सहारनपुर जिले में मस्जिद के अंदर नाबालिग छात्रा से दरिंदगी का मामला सामने आया है। घटना कोतवाली नकुड़ क्षेत्र के एक कस्बे की मस्जिद की बताई जा रही है, जहां कारी ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।

कस्बा स्थित मस्जिद में 14 वर्षीय छात्रा पढ़ती है। छात्रा के परिजनों के मुताबिक रविवार दोपहर छात्रा मस्जिद के बाहर लगी टंकी से पानी भरने गई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। मस्जिद के दरवाजे बंद देखे तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद वे दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे तो छात्रा बदहवास हालत में थी। रोती-बिलखती छात्रा ने बताया कि मस्जिद का कारी शाहवेज निवासी तिंढौली उसे जबरन मस्जिद के कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान कारी के दो साथी कमरे के बाहर पहरेदारी करते रहे। परिजनों ने लोगों की मदद से कारी को पकड़ लिया, जबकि उसके दोनों साथी भाग गए। कारी को परिजनों और लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा भी किया।