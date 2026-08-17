नफरत फैलाने वाले सांप्रदायिक लोग ही असल आतंकवादी, मौलाना अरशद मदनी बोले
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि नफरत फैलाने वाले सांप्रदायिक लोग ही असल आतंकवादी हैें। मौलाना मदनी ने संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की मांग और इसकी कोशिशों पर चिंता व्यक्त की है।
जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि मुसलमानों को आतंकवादी कहने और नफरत फैलाने वाले सांप्रदायिक लोग ही देश में असल आतंकवादी हैं। मदनी ने संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की मांग और इसकी कोशिशों पर चिंता व्यक्त की है।
मौलाना अरशद मदनी ने स्वतंत्रता दिवस पर जारी बयान में कहा कि जानबूझ कर षड़यंत्र के तहत देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदलना चाहती हैं। मदनी ने कहा कि आजादी क्या होती है, यह हमसे पूछो, क्योंकि हमने कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि आज उन्हीं मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी।
संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की बातें सामने आ रही
मदनी ने दो टूक कहा कि मुसलमानों और मदरसों से देशभक्ति का प्रमाण मांगने से पहले ऐसे लोगों को इतिहास के आईने में अपना अतीत देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जब देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर बहस चल रही है और संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की बातें सामने आ रही हैं, तब आजादी के आंदोलन के उस इतिहास को याद किया जाना चाहिए, जिसमें अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोगों ने मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष कर मुल्क को आजाद कराया था।
इससे पहले केशव प्रसाद के बयान की थी निंदा
इससे पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताए जाने संबंधी कथित बयान की कड़ी निंदा की थी।जारी बयान में उन्होंने कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ऐसी टिप्पणी न केवल पद की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और संविधान की भावना का भी अपमान है। मौलाना मदनी ने कहा कि देश के लाखों मदरसों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और पूर्व छात्रों को आतंकवाद से जोड़ना बेहद गैर-जिम्मेदाराना और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों पर आज आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हीं संस्थानों से निकले उलेमा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले आजादी का बिगुल फूंका था। दारुल उलूम देवबंद और उससे जुड़े उलेमा का योगदान स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने कहा कि जब उलेमा और मदरसा छात्र देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब कुछ लोगों के पूर्वज अंग्रेजों से दया याचिका मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का दायित्व समाज में विश्वास, एकता और भाईचारा मजबूत करना है, न कि ऐसे बयान देना जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हों।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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