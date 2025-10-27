मूवी इंटरवल में मॉल के लेडीज बाथरूम में मच गया शोर, घबराई निकली लड़की; हंगामा

संक्षेप: लड़की, अपनी सहेली और दो अन्य परिचितों के साथ गोरखपुर के मॉल में फिल्म देखने आई थीं। इंटरवल के दौरान जब वह बाथरूम गईं। उसके पीछे-पीछे एक युवक भी वहां आ गया। आरोप है कि युवक बाथरूम में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। घबराई लड़की शोर मचाते हुए बाहर निकली।

यूपी के गोरखपुर के एक मॉल में मूवी के इंटरवल के दौरान हंगामा हो गया। लेडीज बाथरूम से लड़की शोर मचाते हुए निकली। लड़की ने बताया कि उसके पीछे-पीछे आया एक शख्स लेडीज बाथरूम में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। लड़की की बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया। उसके साथ मौजूद उसके दोस्तों और मॉल के स्टॉफ ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। आरोपी को मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर जांच कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार कुशीनगर के कसया इलाके की एक लड़की, अपनी सहेली और दो अन्य परिचितों के साथ गोरखपुर के मॉल में फिल्म देखने आई थीं। इंटरवल के दौरान जब वह बाथरूम गईं। तभी उसके पीछे-पीछे एक युवक भी वहां आ गया। आरोप है कि युवक बाथरूम में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा।

लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शहर के एक मॉल के बाथरूम में उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। वह हैरान रह गई। घबराकर वह जोर से चीखी और फिर शोर मचाते हुए बाथरूम से बाहर आ गई। लेडीज बाथरूम में मचे इस शोर से वहां लोग जुट गए। लड़की के साथ आए उसके दोस्तों ने स्टॉफ से शिकायत की। जिसने भी इस घटना को सुना वो हैरान रह गया। सबने मिलकर आरोपी युवक को पकड़ लिया। आरोपी युवक इस बारे में लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं दे सका। इसी बीच किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी।