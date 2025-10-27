Hindustan Hindi News
मूवी इंटरवल में मॉल के लेडीज बाथरूम में मच गया शोर, घबराई निकली लड़की; हंगामा

संक्षेप: लड़की, अपनी सहेली और दो अन्य परिचितों के साथ गोरखपुर के मॉल में फिल्म देखने आई थीं। इंटरवल के दौरान जब वह बाथरूम गईं। उसके पीछे-पीछे एक युवक भी वहां आ गया। आरोप है कि युवक बाथरूम में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। घबराई लड़की शोर मचाते हुए बाहर निकली।

Mon, 27 Oct 2025 02:37 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर के एक मॉल में मूवी के इंटरवल के दौरान हंगामा हो गया। लेडीज बाथरूम से लड़की शोर मचाते हुए निकली। लड़की ने बताया कि उसके पीछे-पीछे आया एक शख्स लेडीज बाथरूम में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। लड़की की बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया। उसके साथ मौजूद उसके दोस्तों और मॉल के स्टॉफ ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। आरोपी को मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर जांच कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार कुशीनगर के कसया इलाके की एक लड़की, अपनी सहेली और दो अन्य परिचितों के साथ गोरखपुर के मॉल में फिल्म देखने आई थीं। इंटरवल के दौरान जब वह बाथरूम गईं। तभी उसके पीछे-पीछे एक युवक भी वहां आ गया। आरोप है कि युवक बाथरूम में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा।

लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शहर के एक मॉल के बाथरूम में उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। वह हैरान रह गई। घबराकर वह जोर से चीखी और फिर शोर मचाते हुए बाथरूम से बाहर आ गई। लेडीज बाथरूम में मचे इस शोर से वहां लोग जुट गए। लड़की के साथ आए उसके दोस्तों ने स्टॉफ से शिकायत की। जिसने भी इस घटना को सुना वो हैरान रह गया। सबने मिलकर आरोपी युवक को पकड़ लिया। आरोपी युवक इस बारे में लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं दे सका। इसी बीच किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी अखिलेश यादव भी कुशीनगर के ही थाना पड़रौना क्षेत्र का रहने वाला है। लड़की ने उस पर छेड़खानी और अभद्रता का आरोप लगाया है। आरोपी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया। कैंट थाने के प्रभारी ने बताया कि मामले में जांच और विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
