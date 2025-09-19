commotion erupted at the temple over a boy s lehenga and two women beaten by public barat लड़के के लहंगे पर मंदिर में मचा शोर, दो महिलाएं भी पिटीं; पब्लिक ने निकाली बारात, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कानपुर के कल्याणपुर के एक मंदिर में एक युवक दो महिलाओं के साथ लहंगा पहनकर घुसा था। उसने ऐसा क्यों इसके बारे में पुख्ता तौर पर कोई कुछ बता नहीं पा रहा है लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बहुरुपिया है और अक्सर महिलाओं के बीच घुस जाता है।

Ajay Singh संवाददाता, कानपुरFri, 19 Sep 2025 11:49 AM
यूपी के कानपुर के एक मंदिर में एक लड़के को लहंगा पहने देख लोगों ने अचानक चोर-चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां मौजूद दो महिलाएं भी लोगों के गुस्से का शिकार हो गईं। लोगों ने तीनों को जमकर पीटा। खंभे से बांधकर भी पिटाई की। इसके बाद लोगों ने तीनों की बारात भी निकाली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे-तैसे तीनों को पब्लिक से छुड़ाया और बचाकर अपने साथ ले गई।

यह घटना कानपुर के कल्याणपुर इलाके की है। वैसे पिछले कुछ समय से कानपुर और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चोरों को लेकर अफवाहें फैलने और सार्वजनिक पिटाई के मामले लगातार आ रहे हैं। कानपुर में भी यह सिलसिला थम नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि कानपुर के कल्याणपुर में ताजा घटना शुक्रवार की सुबह हुई। लोगों का कहना है कि यहां मसवानपुर के एक मंदिर में एक युवक दो महिलाओं के साथ लहंगा पहनकर घुसा था। उसने ऐसा क्यों इसके बारे में पुख्ता तौर पर अभी कोई कुछ बता नहीं पा रहा है लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बहुरुपिया है और अक्सर महिलाओं के बीच घुस जाता है।

लोगों ने एक लड़के को लहंगा पहने महिला वेश में देखा तो उन्हें शक हो गया। थोड़ी ही देर में चोर-चोर का शोर मच गया। लोगों ने लड़के और उसके साथ दो महिलाओं को चोर समझकर पकड़ लिया। इसके बाद उनकी पिटाई शुरू कर दी। लोगों ने खंभे से बांधकर भी पिटाई की। इसके बाद तीनों की बारात निकाली।

पुलिस ने पब्लिक से छुड़ाया

इस बीच किसी ने इस घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। कंट्रोल रूम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से तीनों को पब्लिक से छुड़ाया और बचाकर अपने साथ ले गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

