लड़के के लहंगे पर मंदिर में मचा शोर, दो महिलाएं भी पिटीं; पब्लिक ने निकाली बारात

कानपुर के कल्याणपुर के एक मंदिर में एक युवक दो महिलाओं के साथ लहंगा पहनकर घुसा था। उसने ऐसा क्यों इसके बारे में पुख्ता तौर पर कोई कुछ बता नहीं पा रहा है लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बहुरुपिया है और अक्सर महिलाओं के बीच घुस जाता है।

यूपी के कानपुर के एक मंदिर में एक लड़के को लहंगा पहने देख लोगों ने अचानक चोर-चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां मौजूद दो महिलाएं भी लोगों के गुस्से का शिकार हो गईं। लोगों ने तीनों को जमकर पीटा। खंभे से बांधकर भी पिटाई की। इसके बाद लोगों ने तीनों की बारात भी निकाली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे-तैसे तीनों को पब्लिक से छुड़ाया और बचाकर अपने साथ ले गई।

यह घटना कानपुर के कल्याणपुर इलाके की है। वैसे पिछले कुछ समय से कानपुर और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चोरों को लेकर अफवाहें फैलने और सार्वजनिक पिटाई के मामले लगातार आ रहे हैं। कानपुर में भी यह सिलसिला थम नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि कानपुर के कल्याणपुर में ताजा घटना शुक्रवार की सुबह हुई। लोगों का कहना है कि यहां मसवानपुर के एक मंदिर में एक युवक दो महिलाओं के साथ लहंगा पहनकर घुसा था। उसने ऐसा क्यों इसके बारे में पुख्ता तौर पर अभी कोई कुछ बता नहीं पा रहा है लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बहुरुपिया है और अक्सर महिलाओं के बीच घुस जाता है।

लोगों ने एक लड़के को लहंगा पहने महिला वेश में देखा तो उन्हें शक हो गया। थोड़ी ही देर में चोर-चोर का शोर मच गया। लोगों ने लड़के और उसके साथ दो महिलाओं को चोर समझकर पकड़ लिया। इसके बाद उनकी पिटाई शुरू कर दी। लोगों ने खंभे से बांधकर भी पिटाई की। इसके बाद तीनों की बारात निकाली।