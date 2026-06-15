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जवानी में मर्डर किया, बुढ़ापे में गिरफ्तार; 40 साल तक फरार रहा, जिले में कदम रखते ही पुलिस ने दबोचा

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बांदा
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बांदा पुलिस ने  हत्या मामले में 40 साल से फरार आरोपी कल्लू सिंह को गिरफ्तार किया है। जमानत पर छूटने के बाद वह फतेहपुर में छिपकर रह रहा था। वहां उसने 1992 में एक और हत्या की, जिसमें उसे उम्रकैद हुई। जनवरी 2025 में जेल से छूटने के बाद फिर फरार था।

जवानी में मर्डर किया, बुढ़ापे में गिरफ्तार; 40 साल तक फरार रहा, जिले में कदम रखते ही पुलिस ने दबोचा

बांदा जिले की पैलानी थाना पुलिस ने 40 वर्ष पुराने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी कल्लू सिंह पुत्र गज्जा लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर था और भेष बदलकर पड़ोसी जनपद फतेहपुर में रह रहा था। शनिवार को पुलिस ने उसे कानाखेड़ा गांव से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पैलानी थाना क्षेत्र के सिंधन कला गांव निवासी 63 वर्षीय कल्लू सिंह के खिलाफ वर्ष 1984 में लसड़ा गांव में हुई एक हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। हत्या के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि करीब दो साल बाद वह जमानत पर रिहा हो गया। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने गृह जनपद को छोड़ दिया और फतेहपुर जिले के बिंदकी थाना क्षेत्र स्थित मड़राव गांव में अपनी बुआ के यहां रहने लगा।

40 साल से फरार था कल्लू सिंह

पुलिस के अनुसार, मड़राव गांव में उसकी बुआ की कुछ लोगों से पुरानी रंजिश थी। इसी विवाद के चलते वर्ष 1992 में कल्लू सिंह ने वहां भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस घटना के बाद बिंदकी कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत ने उसे इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में उसे फतेहपुर जेल से नैनी केंद्रीय कारागार स्थानांतरित कर दिया गया। उप निरीक्षक प्रेमचंद सरोज ने बताया कि कल्लू सिंह जनवरी 2025 में नैनी सेंट्रल जेल से रिहा हुआ था। जेल से छूटने के बाद वह फिर से फतेहपुर में भेष बदलकर रहने लगा।

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बांदा पहुंचते ही पुलिस ने दबोचा

दूसरी ओर, बांदा के 1984 के हत्या मामले में उसके खिलाफ हाईकोर्ट से लगातार वारंट जारी हो रहे थे। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन उसका कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था।शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि कल्लू सिंह कानाखेड़ा गांव आया हुआ है। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक प्रेमचंद सरोज और सिपाही अनिल अहिरवार ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

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एक भाई साधु, दूसरा अपराधी

पूछताछ के दौरान कल्लू सिंह ने बताया कि जेल जाने और लंबे समय तक बाहर रहने के दौरान उसने अपनी पैतृक जमीन और मकान बेच दिए थे। वह दो भाइयों में था और दोनों अविवाहित रहे। उसका दूसरा भाई साधु बन गया था। कल्लू ने भी विवाह नहीं किया। उसने पुलिस को बताया कि जमानत पर रिहा होने के बाद वह कभी अपने जिले नहीं लौटा था और करीब 40 साल बाद पहली बार बांदा आया था, जहां पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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