आयुक्त रोशन जैकब की बड़ी कार्रवाई, 51 नशीली दवा कारोबारियों की बिक्री रोकी

संक्षेप: 'यूपी में आयुक्त रोशन जैकब ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में वाराणसी के 51 नशीली दवाओं के थोक विक्रेताओं की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करा दी गई। इनके खिलाफ जांच की कार्यवाही जारी है।

यूपी में नशीली दवाओं के कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डा. रोशन जैकब के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में वाराणसी के 51 नशीली दवाओं के थोक विक्रेताओं की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करा दी गई। इनके खिलाफ जांच की कार्यवाही जारी है। वहीं कोडीनयुक्त कफ सिरप बेचने वाले 12 प्रमुख थोक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिठाई सहित अन्य खाद्य पदार्थों के साथ ही अब कोडीनयुक्त कफ सिरप और नॉरकोटिक दवाएं बेचने वालों के खिलाफ भी बड़ी मुहिम शुरू की है। ऐसे लोगों के खिलाफ अब तक डेढ़ दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। गुरुवार को आयुक्त डा. रोशन जैकब के नेतृत्व में मुख्यालय एवं 10 औषधि निरीक्षकों की टीम वाराणसी में नशीली औषधियों के थोक विक्रेताओं के यहां छापेमारी की। इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया। तमाम लोग दुकानें बंद करके भाग निकले। आयुक्त के निर्देश पर 51 थोक विक्रेताओं के यहां तत्काल बिक्री बंद करा दी गई। उनके लाइसेंस पर स्टॉप सेल आदेश लागू कर प्रत्येक फर्म के भंडारण, वितरण, खरीद-बिक्री और रिकार्ड की विस्तृत जांच की जा रही है।