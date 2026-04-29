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अस्पताल पहुंचीं कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल क्यों भड़कीं? सीएमएस को जमकर फटकार लगाई

Apr 29, 2026 03:07 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंगलवार को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण अस्पताल गोंडा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्थाओं को देखकर भड़कीं कमिश्नर ने  सीएमएस को जमकर फटकार लगाई।

अस्पताल पहुंचीं कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल क्यों भड़कीं? सीएमएस को जमकर फटकार लगाई

UP News: उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल की नवागत मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंगलवार को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण अस्पताल गोंडा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में संचालित विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अस्पताल के खराब वेंटीलेटर पर आयुक्त ने नाराजगी जताई और तुरंत ठीक कराने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज की कार्यवाहक प्रिसिंपल डॉ. बीना सिंह और सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने दोनों अफसरों से सामजस्य बनाकर व्यवस्था चाक-चौबंद करने के लिए कहा।

अस्पताल पहुंची कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी का जायजा लिया। उन्होंने वार्डों की साफ-सफाई व्यवस्था की पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने मरीजों के बेड पर बिछी चादरों की स्थिति देखी और निर्देश दिया कि सभी मरीजों को स्वच्छ एवं नियमित रूप से बदली जाने वाली चादरें उपलब्ध कराई जाएं। अस्पताल में सभी वार्डों में लगे कूलरों को ठीक से चलाने के निर्देश दिए।

चिकित्सा उपकरणों को तत्काल ठीक कराया जाए

उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने वेंटिलेटर मशीनों की स्थिति भी देखी। कुछ वेंटिलेटर खराब पाए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमएस डॉ. अनिल तिवारी को निर्देश दिया कि खराब पड़े सभी वेंटिलेटर मशीनों व अन्य चिकित्सा उपकरणों को तत्काल ठीक कराया जाए तथा आईसीयू को पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जाए, ताकि गंभीर मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मरीज और उनके तीमारदारों को मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिलनी चाहिए

इसके अलावा उन्होंने मरीजों के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कहा कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज और उनके तीमारदारों को मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिलनी चाहिए। मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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मरीजों और तमीरदारों की शिकायतें नहीं आनी चाहिए

अस्पताल पहुंची कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि मरीजों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कहीं भी समस्या होती है तो उसे तत्काल दूर किया जाए। मरीजों और तमीरदारों की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया कि साफ-सफाई की नियामित निगरानी की जाएं। उन्होंने कहा कि मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि इसमें किसी तरह से लापरवाही नहीं होना चाहिए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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