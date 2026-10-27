मेरे अंतिम संस्कार पर आ जाना…युवक ने पहले हाथ की नस काटी, फिर फंदे से लटककर दी जान
कानपुर में आपसी विवाद के चलते दो साल पहले पत्नी के मायके चले जाने से आहत एक युवक ने रविवार रात को जान दे दी। पहले उसने हाथ की नस काटी और चचेरे भाई को फोन कर कहा कि सुबह मेरे अंतिम संस्कार में आ जाना। इसके बाद फंदे से लटक गआ।
यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां आपसी विवाद के चलते दो साल पहले पत्नी के मायके चले जाने से आहत एक युवक ने रविवार रात को जान दे दी। पहले उसने हाथ की नस काटी और चचेरे भाई को फोन कर कहा कि सुबह मेरे अंतिम संस्कार में आ जाना। सूचना पर सगा भाई पहुंचा और हाथ में पट्टी बांधने के बाद डॉक्टर को बुलाने चला गया। इसी बीच घायल ने दरवाजा बंद करके फांसी लगा ली। मां बाहर खड़े होकर बेटे को पुकारती रही लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।
रावतपुर गांव निवासी प्रशांत शुक्ला एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। परिवार में मां कांति और बड़ा भाई अजय है। अजय के मुताबिक साल 2014 में प्रशांत की शादी दिल्ली निवासी राखी से हुई थी। दोनों के दो बच्चे कनक और शिवांग हैं। अजय ने बताया कि प्रशांत शराब का लती था, इसके चलते पति-पत्नी के बीच विवाद होता था। करीब दो साल पहले पत्नी दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। प्रशांत लगातार उसे घर लौटने के लिए कह रहा था, लेकिन वह तैयार नहीं थी। इससे वह मानसिक तनाव में चल रहा था। रविवार रात करीब 9 बजे प्रशांत घर लौटा और मां से खाना मांगा। खाना खाने के बाद मां दूसरे कमरे में चली गईं।
पहले नस काटा फिर फंदे से लटका
इसी दौरान प्रशांत ने हाथ की नस काटकर चचेरे भाई को फोन किया और सुबह अंतिम संस्कार में आने को कहा। चचेरे भाई ने उसे जानकारी दी तो वह कमरे में पहुंचा। अंदर देखा तो प्रशांत खून से लथपथ पड़ा था। मां ने उसकी मरहम-पट्टी शुरू की, जबकि वह डॉक्टर को बुलाने चला गया। इसी बीच मां कपड़ा लेने कमरे से बाहर निकली तो प्रशांत ने दरवाजा बंद कर फंदा लगा लिया। रावतपुर थाना प्रभारी के मुताबिक, युवक पारिवारिक विवाद के कारण मानसिक तनाव में था। मामले की जांच की जा रही है।
मां की भी नहीं सुनी बात
अजय ने बताया कि मां जब कपड़ा लेने कमरे से बाहर निकली तो प्रशांत ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इस पर मां बाहर खड़े होकर दरवाजा पीटती रही। दरवाजा खोलने के लिए गुहार लगाती रही लेकिन प्रशांत ने एक नहीं सुनी। जब वह पहुंचा और किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो भाई का शव फंदे से लटक रहा था।
तीन महीने पहले बच्चों से मिलने दिल्ली गया था
परिजनों के मुताबिक, प्रशांत बच्चों से बात करने के लिए पत्नी को फोन करता था। आरोप है कि पत्नी बच्चों से बात नहीं कराती थी। तीन माह पहले वह पत्नी और बच्चों से मिलने दिल्ली ससुराल गया था। आरोप है वहां पत्नी ने बच्चों से उसकी बात नहीं कराई और उसके सामने ही बच्चों की पिटाई की। प्रशांत ने पत्नी से घर लौटने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद से वह और अधिक तनाव में रहने लगा था।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें