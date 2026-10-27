मेरे अंतिम संस्कार पर आ जाना…युवक ने पहले हाथ की नस काटी, फिर फंदे से लटककर दी जान

कानपुर में आपसी विवाद के चलते दो साल पहले पत्नी के मायके चले जाने से आहत एक युवक ने रविवार रात को जान दे दी। पहले उसने हाथ की नस काटी और चचेरे भाई को फोन कर कहा कि सुबह मेरे अंतिम संस्कार में आ जाना। इसके बाद फंदे से लटक गआ।

यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां आपसी विवाद के चलते दो साल पहले पत्नी के मायके चले जाने से आहत एक युवक ने रविवार रात को जान दे दी। पहले उसने हाथ की नस काटी और चचेरे भाई को फोन कर कहा कि सुबह मेरे अंतिम संस्कार में आ जाना। सूचना पर सगा भाई पहुंचा और हाथ में पट्टी बांधने के बाद डॉक्टर को बुलाने चला गया। इसी बीच घायल ने दरवाजा बंद करके फांसी लगा ली। मां बाहर खड़े होकर बेटे को पुकारती रही लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

रावतपुर गांव निवासी प्रशांत शुक्ला एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। परिवार में मां कांति और बड़ा भाई अजय है। अजय के मुताबिक साल 2014 में प्रशांत की शादी दिल्ली निवासी राखी से हुई थी। दोनों के दो बच्चे कनक और शिवांग हैं। अजय ने बताया कि प्रशांत शराब का लती था, इसके चलते पति-पत्नी के बीच विवाद होता था। करीब दो साल पहले पत्नी दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। प्रशांत लगातार उसे घर लौटने के लिए कह रहा था, लेकिन वह तैयार नहीं थी। इससे वह मानसिक तनाव में चल रहा था। रविवार रात करीब 9 बजे प्रशांत घर लौटा और मां से खाना मांगा। खाना खाने के बाद मां दूसरे कमरे में चली गईं।

पहले नस काटा फिर फंदे से लटका इसी दौरान प्रशांत ने हाथ की नस काटकर चचेरे भाई को फोन किया और सुबह अंतिम संस्कार में आने को कहा। चचेरे भाई ने उसे जानकारी दी तो वह कमरे में पहुंचा। अंदर देखा तो प्रशांत खून से लथपथ पड़ा था। मां ने उसकी मरहम-पट्टी शुरू की, जबकि वह डॉक्टर को बुलाने चला गया। इसी बीच मां कपड़ा लेने कमरे से बाहर निकली तो प्रशांत ने दरवाजा बंद कर फंदा लगा लिया। रावतपुर थाना प्रभारी के मुताबिक, युवक पारिवारिक विवाद के कारण मानसिक तनाव में था। मामले की जांच की जा रही है।

मां की भी नहीं सुनी बात अजय ने बताया कि मां जब कपड़ा लेने कमरे से बाहर निकली तो प्रशांत ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इस पर मां बाहर खड़े होकर दरवाजा पीटती रही। दरवाजा खोलने के लिए गुहार लगाती रही लेकिन प्रशांत ने एक नहीं सुनी। जब वह पहुंचा और किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो भाई का शव फंदे से लटक रहा था।