अकेले में मिलने चली आओ, राशन कार्ड बन जाएगा, युवती से कोटेदार की अश्लील डिमांड

यूपी के बहराइच जिले में युवती से कोटेदार ने फोन पर अश्लील डिमांड कर दी। कोटेदार ने युवती से कहा कि अकेले में मिलने चली आओ, राशन कार्ड बन जाएगा। युवती ने कोटेदार के खिलाफ शिकायत की है।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कोटेदार राशन कार्ड बनाने को लेकर एक युवती अश्लील डिमांड कर दी। यहां रिसिया कस्बे के एक मोहल्ले की युवती ने अपने इलाके के कोटेदार पर मोबाइल पर आपत्तिजनक बाते किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता युवती ने इसकी थाने में तहरीर देकर शिकायत की है।

रिसिया थाने के एक मोहल्ले निवासनी युवती का आरोप है कि उसके मोहल्ले के कोटेदार ने अपने मोबाइल से उसको कॉल किया। कोटेदार लालच देकर युवती को अकेले में मिलने को कहा। अकेले मिलने का आपत्तिजनक प्रस्ताव कर कहा कि उसका राशन कार्ड बन जाएगा। कोटेदार की इस हरकत को लेकर युवती काफी परेशान है। युवती परिजन भी परेशान हैं। परिजनों को कई तरह की आशंका हो रही है। ऐसे में परेशान पीड़िता ने थाने में कोटेदार के खिलाफ नामजद तहरीर दे दी है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच हो रही है। उचित कार्रवाई की जाएगी।

