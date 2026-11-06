श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में आगे आएं, अखिलेश को केशव मौर्य की चुनौती, बोले-मैं उनके साथ
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें वास्तव में भगवान श्रीकृष्ण और उनकी जन्मभूमि की चिंता है तो वे मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े आंदोलन में आगे आएं। जन्मभूमि परिसर में बनी ईदगाह को हटाने के आंदोलन में केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ खड़ा मिलेगा।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर शुक्रवार को निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सनातन धर्म और संत समाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें वास्तव में भगवान श्रीकृष्ण और उनकी जन्मभूमि की चिंता है तो वे मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े आंदोलन में आगे आएं।
जन्मभूमि परिसर में बनी ईदगाह को हटाने के आंदोलन में केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ खड़ा मिलेगा। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। उनकी राजनीति तुष्टिकरण पर टिकी है। वे रामभक्तों, कृष्णभक्तों और शिवभक्तों के साथ खड़े होने का साहस नहीं दिखा सकते। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे सनातनी परिवार के संत हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं में जो बात कही, देश के संतों ने भी उसका समर्थन किया है। ब्रज क्षेत्र में भी उनके वक्तव्य को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी केवल अखिलेश यादव को है। इससे साफ है कि सनातन के बढ़ते प्रभाव से विपक्ष बेचैन है।
सनातन पर टिप्पणी से पहले राजनीतिक आचरण पर विचार करें
केशव प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा पर टिप्पणी करने से पहले अपने राजनीतिक आचरण पर विचार करना चाहिए। संतों और धर्माचार्यों के विषय धार्मिक जगत से जुड़े हैं। किसी संत के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार भी संत समाज और पूज्य आचार्यों को है, राजनीतिक दलों को नहीं। बागेश्वर धाम सरकार के प्रति अखिलेश यादव की टिप्पणी निंदनीय है। उन्हें इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए।
राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा पर सपा का रवैया पूरा देश देख चुका है
उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण को भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार बाल गोपाल, नटखट, माखन चोर, योगेश्वर और द्वारिकाधीश जैसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यह आस्था और भक्ति का विषय है। भगवान के स्वरूप और उनकी लीलाओं पर राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। कहा कि रामलला के मंदिर के भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक अवसरों पर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का रवैया देश देख चुका है। रामभक्तों के संघर्ष और सनातन आस्था के बड़े अवसरों से दूरी बनाने वाले लोग आज संतों के वक्तव्यों पर राजनीति कर रहे हैं। यह उनकी दोहरी मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त है और सनातन संस्कृति को कमजोर करने पर आमादा है लेकिन उसकी ऐसी कोशिशें सफल नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में भारतीय संस्कृति, धार्मिक विरासत और सनातन परंपराओं का गौरव निरंतर बढ़ रहा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।