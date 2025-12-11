धार्मिक स्थल में शूटिंग के विरोध के बाद चैनल ने माफी मांगी, कहा- अनजाने में हुई गलती

संक्षेप: यूपी में लखनऊ के धार्मिक स्थल मुक़द्दस रौजा ए फातिमैन में हुई टीवी सो की शूटिंग को लेकर मौलाना यासूब अब्बास ने विरोध किया। मौलाना के विरोध बाद कलर्स चैनल ने इस मामले में माफी मांगी है।

यूपी में लखनऊ के धार्मिक स्थल मुक़द्दस रौजा ए फातिमैन में हुई टीवी सो की शूटिंग को लेकर मौलाना यासूब अब्बास ने विरोध किया। मौलाना के विरोध बाद कलर्स चैनल ने इस मामले में माफी मांगी है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व धारावाहिक सहर होने को है की शूटिंग के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास यासूब अब्बास ने धार्मिक स्थल पर शूटिंग होना स्वीकार्य नहीं कहा था। मौलाना के विरोध के बाद कलर्स टीवी ने आधिकारिक रूप से पत्र जारी मौलाना यासूब अब्बास और शिया समुदाय से माफी मांगी है। और भविष्य में ऐसी किसी भी धार्मिक स्थल पर शूटिंग नहीं करने से मना किया है।

मौलाना यासूब अब्बास के विरोध के बाद कलर्स चैनल ने धार्मिक स्थल पर शूटिंग करने के मामले में माफी मांग ली है। चैनल की ओर से जारी किए गए माफीनामे में कहा गया है कि यूनिट से अनजाने में गलती हुई है, हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। मालूम हो कि रोजा ए फातिमैन में शूटिंग की फोटो और तस्वीरें वायरल होने के बाद शिया समुदाय में गुस्सा बढ़ा था। शूटिंग का विरोध मौलाना यासूब अब्बास ने किया। जिसके बाद चैनल ने माफी मांगी।