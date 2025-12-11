Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsColors Channel Issue Apology after Protest over Shooting in religious Place in UP Lucknow
धार्मिक स्थल में शूटिंग के विरोध के बाद चैनल ने माफी मांगी, कहा- अनजाने में हुई गलती

धार्मिक स्थल में शूटिंग के विरोध के बाद चैनल ने माफी मांगी, कहा- अनजाने में हुई गलती

संक्षेप:

यूपी में लखनऊ के धार्मिक स्थल मुक़द्दस रौजा ए फातिमैन में हुई टीवी सो की शूटिंग को लेकर मौलाना यासूब अब्बास ने विरोध किया। मौलाना के विरोध बाद कलर्स चैनल ने इस मामले में माफी मांगी है।

Dec 11, 2025 01:10 pm ISTSrishti Kunj कार्यालय संवाददाता, लखनऊ
share

यूपी में लखनऊ के धार्मिक स्थल मुक़द्दस रौजा ए फातिमैन में हुई टीवी सो की शूटिंग को लेकर मौलाना यासूब अब्बास ने विरोध किया। मौलाना के विरोध बाद कलर्स चैनल ने इस मामले में माफी मांगी है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व धारावाहिक सहर होने को है की शूटिंग के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास यासूब अब्बास ने धार्मिक स्थल पर शूटिंग होना स्वीकार्य नहीं कहा था। मौलाना के विरोध के बाद कलर्स टीवी ने आधिकारिक रूप से पत्र जारी मौलाना यासूब अब्बास और शिया समुदाय से माफी मांगी है। और भविष्य में ऐसी किसी भी धार्मिक स्थल पर शूटिंग नहीं करने से मना किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौलाना यासूब अब्बास के विरोध के बाद कलर्स चैनल ने धार्मिक स्थल पर शूटिंग करने के मामले में माफी मांग ली है। चैनल की ओर से जारी किए गए माफीनामे में कहा गया है कि यूनिट से अनजाने में गलती हुई है, हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। मालूम हो कि रोजा ए फातिमैन में शूटिंग की फोटो और तस्वीरें वायरल होने के बाद शिया समुदाय में गुस्सा बढ़ा था। शूटिंग का विरोध मौलाना यासूब अब्बास ने किया। जिसके बाद चैनल ने माफी मांगी।

read moreये भी पढ़ें:
पत्नी को होटल में अपने दोस्त संग देख बेकाबू हुआ पति, दनादन बरसाए थप्पड़

बता दें कि लखनऊ में कलर्स पर प्रसारित होने वाले टीवी शो 'सहर होने को है' की शूटिंग चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से अभिनेत्री माही विज और ऋषिता कोठारी अहम भूमिका निभा रही हैं। यह ड्रामा लखनऊ के महमूदाबाद पैलेस और अन्य जगहों पर शूट हो रहा है। इस शो के शूटिंग की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं जिनमें शो की शूटिंग धार्मिक स्थल पर होती दिख रही थी। इसी के बाद शूटिंग का विरोध शुरू हुआ था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |