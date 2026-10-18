यूपी: नदी की जमीन पर बसा दी कॉलोनी, बिल्डर पर FIR; अफसरों पर भी गिरेगी गाज

सीतापुर की केशव ग्रीन सिटी के बिल्डर समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाल में बाढ़ आने पर पिरई नदी का पानी कॉलोनी में भर गया था। केशव ग्रीन सिटी में बसे 400 परिवार अपना घर छोड़कर चले गए थे। इस बीच केशव ग्रीन सिटी लो लैंड पर बसाए जाने की बात सामने आई थी।

सीतापुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के लक्ष्मणपुर स्थित केशव ग्रीन सिटी 14 बीघा नदी और ग्राम समाज की जमीन पर बसाई गई है। जमीन का विभाजन भी नहीं किया गया है। सिटी बसाते समय कई नियमों की अवहेलना की गई। केशव ग्रीन सिटी में बाढ़ का पानी भर जाने के बाद डीएम के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय टीम की रिपेार्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के आधार पर केशव ग्राीन सिटी बसाने वाले बिल्डर समेत सात नामजद और अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रामकोट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

बीते दिनों बाढ़ आने पर पिरई नदी का पानी लक्ष्मण नगर स्थित केशव ग्रीन सिटी में भर गया था। केशव ग्रीन सिटी में बसे 400 परिवार अपना घर छोड़कर चले गए थे। इस बीच केशव ग्रीन सिटी लो लैंड पर बसाए जाने की बात सामने आई थी। इस पर डीएम राजागणपति ने जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की थी। टीम में एडीएम न्यायिक, सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर शामिल थे। तीनों की संयुक्त जांच रिपोर्ट में सामने आया की केशव ग्रीन सिटी 14 बीघा से अधिक नदी व ग्राम समाज की जमीन पर बसाई गई है। साथ ही राजस्व संहिता की धारा 30 (2) के अन्तर्गत जमीन का बंटवारा भी नहीं कराया है। जिस जमीन पर प्लाटिंग की गई है। रिपेार्ट के आधार पर विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता मारकंडेय कुमार ने रामकोट थाने में केशव ग्रीन सिटी बसाने वाले बिल्डर मुकेश अग्रवाल, पत्नी श्वेता अग्रवाल, विकास अग्रवाल, शिवपुरी निवासी रोली, राहुल अग्रवाल, प्रहलाद राय, पंचमपुरवा के विनीत कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

कई अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी गिर सकती है गाज केशव ग्रीन सिटी 2016 से 2022 के बीच बसाई गइ है। इस दौरान तैनात राजस्व विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी जांच के घेरे में हैं। जिनपर गाज गिर सकती है। आठ नामजद व अन्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर हड़कंच मचा हुआ है।

पानी कम हुआ तो सामने आई थी तबाही की तस्वीर सीतापुर की वीआईपी कॉलोनियों में शुमार केशव ग्रीन सिटी में भरा पानी कम हुआ तो तबाही की तस्वीर सामने आ गई थी। करीब 10 दिन तक पानी में डूबे रहे घरों में अब कीचड़, बर्बाद फर्नीचर और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने लोगों को बुरी तरह परेशान कर दिया था। एक दर्जन से अधिक कारें और दर्जनों दोपहिया वाहन खराब हो गए थे। निचली मंजिलों में रखा घरेलू सामान भी बर्बाद हो गया था। कॉलोनी में 20 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान है। कोई घर की सफाई में जुटा था तो कोई बचे सामान को सहेजने में। वहीं, दोबारा बाढ़ आने की आशंका से कई किराएदारों ने दूसरे ठिकाने तलाशने शुरू कर दिए।