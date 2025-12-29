Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsColonies will have to pay maintenance fees charges, system is implemented in UP
कॉलोनियों में रहने वालों को देना होगा मेंटीनेंस चार्ज, इतना लगेगा शुल्क, यूपी में व्यवस्था लागू

कॉलोनियों में रहने वालों को देना होगा मेंटीनेंस चार्ज, इतना लगेगा शुल्क, यूपी में व्यवस्था लागू

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के प्राधिकरण की आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं की कॉलोनियों में रहने वालों को मेंटीनेंस चार्ज देना होगा। प्रदेश में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। 

Dec 29, 2025 05:21 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में प्राधिकरण की आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं में मकान और दुकान वालों पर अब अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने जा रहा है। शासन ने विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की कॉलोनियों के भवन व भूखंड स्वामियों से अनुरक्षण शुल्क वसूलने का आदेश किया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह शुल्क तब तक देना होगा, जब तक संबंधित कालोनियां नगर निगम को हैंडओवर नहीं हो जाती।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नई व्यवस्था के तहत अनुरक्षण शुल्क 5 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। 200 वर्ग मीटर के आवासीय मकान पर लगभग 1000 रुपए प्रति वर्ष देना होगा। 200 वर्गमीटर के भूखंड पर निर्मित दुकान पर करीब 4000 रुपए प्रतिवर्ष शुल्क देना होगा। इसे मेंटीनेंस शुल्क के रूप में चुकाने होंगे। योजना के नगर निगम को हस्तांतरण के बाद यह शुल्क नहीं लिया जाएगा।

भूखंड और भवन की श्रेणी के अनुसार तय की गई यह दरें

-- अनुरक्षण शुल्क की दरें उपयोग के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की गई हैं।

-- आवासीय भूखंड के लिए 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष देना होगा।

-- संस्थागत, कार्यालय भूखंड के लिए 7.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष देना होगा।

-- व्यवसायिक भूखंड के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर

-- सामुदायिक सुविधाएं, स्कूल के लिए 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर देना है।

-- बहुमंजिला भवन, फ्लैट्स 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह देना होगा।

-- निर्मित दुकानों के लिए 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर

हर वर्ष बढ़ती रहेगी दरें

इन दरों को हर वर्ष आयकर विभाग के कॉस्ट इंडेक्स के आधार पर पुनः तय किया जाएगा, जिससे भविष्य में शुल्क बढ़ने की संभावना बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या
ये भी पढ़ें:फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर, कुर्क होंगी संपत्तियां

नगर निगम को हैंडओवर तक प्राधिकरण करेगा रख-रखाव

जब तक किसी योजना की सड़क, नाली, सीवर, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट जैसी सेवाओं का हस्तांतरण नगर निगम को नहीं हो जाता, तब तक उनका रख-रखाव विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद द्वारा किया जाएगा। इसी रख-रखाव के बदले यह अनुरक्षण शुल्क आवंटियों से लिया जाएगा।

आवंटन पत्र और लीज डीड में होगा शुल्क का स्पष्ट उल्लेख

शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अनुरक्षण शुल्क का स्पष्ट उल्लेख पंजीकरण पुस्तिका, आवंटन पत्र और लीज डीड अथवा फ्रीहोल्ड डीड में किया जाएगा। इससे आवंटियों को पहले से यह जानकारी रहेगी कि उन्हें योजना हैंडओवर तक यह राशि चुकानी होगी।

यह कॉलोनियां अभी एलडीए के पास है, इनमें रहने वालों को देना होगा मेंटीनेंस शुल्क

वसंतकुंज, विभूतिखंड, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, गोमतीनगर विस्तार योजना के कुछ सेक्टर तथा सीजी सिटी योजना अभी एलडीए के पास हैं। ऐसे में यहां के लोगों को देना होगा मेंटीनेंस चार्ज। प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों में 50 से ज्यादा कॉलोनियां अभी नगर निगमों को हैंड ओवर नहीं हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow Development Authority अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |