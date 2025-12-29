कॉलोनियों में रहने वालों को देना होगा मेंटीनेंस चार्ज, इतना लगेगा शुल्क, यूपी में व्यवस्था लागू

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के प्राधिकरण की आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं की कॉलोनियों में रहने वालों को मेंटीनेंस चार्ज देना होगा। प्रदेश में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

यूपी में प्राधिकरण की आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं में मकान और दुकान वालों पर अब अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने जा रहा है। शासन ने विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की कॉलोनियों के भवन व भूखंड स्वामियों से अनुरक्षण शुल्क वसूलने का आदेश किया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह शुल्क तब तक देना होगा, जब तक संबंधित कालोनियां नगर निगम को हैंडओवर नहीं हो जाती।

नई व्यवस्था के तहत अनुरक्षण शुल्क 5 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। 200 वर्ग मीटर के आवासीय मकान पर लगभग 1000 रुपए प्रति वर्ष देना होगा। 200 वर्गमीटर के भूखंड पर निर्मित दुकान पर करीब 4000 रुपए प्रतिवर्ष शुल्क देना होगा। इसे मेंटीनेंस शुल्क के रूप में चुकाने होंगे। योजना के नगर निगम को हस्तांतरण के बाद यह शुल्क नहीं लिया जाएगा।

भूखंड और भवन की श्रेणी के अनुसार तय की गई यह दरें -- अनुरक्षण शुल्क की दरें उपयोग के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की गई हैं।

-- आवासीय भूखंड के लिए 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष देना होगा।

-- संस्थागत, कार्यालय भूखंड के लिए 7.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष देना होगा।

-- व्यवसायिक भूखंड के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर

-- सामुदायिक सुविधाएं, स्कूल के लिए 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर देना है।

-- बहुमंजिला भवन, फ्लैट्स 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह देना होगा।

-- निर्मित दुकानों के लिए 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर

हर वर्ष बढ़ती रहेगी दरें इन दरों को हर वर्ष आयकर विभाग के कॉस्ट इंडेक्स के आधार पर पुनः तय किया जाएगा, जिससे भविष्य में शुल्क बढ़ने की संभावना बनी रहेगी।

नगर निगम को हैंडओवर तक प्राधिकरण करेगा रख-रखाव जब तक किसी योजना की सड़क, नाली, सीवर, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट जैसी सेवाओं का हस्तांतरण नगर निगम को नहीं हो जाता, तब तक उनका रख-रखाव विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद द्वारा किया जाएगा। इसी रख-रखाव के बदले यह अनुरक्षण शुल्क आवंटियों से लिया जाएगा।

आवंटन पत्र और लीज डीड में होगा शुल्क का स्पष्ट उल्लेख शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अनुरक्षण शुल्क का स्पष्ट उल्लेख पंजीकरण पुस्तिका, आवंटन पत्र और लीज डीड अथवा फ्रीहोल्ड डीड में किया जाएगा। इससे आवंटियों को पहले से यह जानकारी रहेगी कि उन्हें योजना हैंडओवर तक यह राशि चुकानी होगी।