‘अपराध के लिए हुआ है आपके फोन का इस्तेमाल’, दो दिन डिजिटल कैद में रहीं कर्नल की मां; जानें फिर
संक्षेप: कर्नल की मां को फोन कर साइबर अपराधी ने कहा कि आपके मोबाइल नंबर का प्रयोग अपराध के लिए किया गया है। आप किसी भी समय गिरफ्तार की जा सकती हैं। इस पर कर्नल की मां डर गईं। उन्होंने जालसाजों के बताए गए खातों में दो बार में डेढ़ लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी जालसाज रुपयों की मांग कर रहे थे।
यूपी की राजधानी लखनऊ में कर्नल की बुजुर्ग मां को साइबर जालसाजों ने दो दिन तक डिजिटल अरेस्ट रख डेढ़ लाख रुपये ठग लिए। उन्हें मुंबई के अंधेरी थाने में केस दर्ज होने और जेल भेजने का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट रखा गया था। पीड़िता ने जानकारी कर्नल बेटे को दी। इसके बाद हजरतगंज में केस दर्ज हुआ।
एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल के मुताबिक सेना में कर्नल शांतनु रस्तोगी की मां विजय लक्ष्मी (76) मदन मोहन मालवीय मार्ग स्थित गुलमोहर अपार्टमेंट में रहती हैं। विजय लक्ष्मी के मुताबिक तीन जुलाई को एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि वह मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा है। अंधेरी स्टेशन पर आपके मोबाइल नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज है। दूसरे नंबर से वीडियो काल की गई।
उसने बताया कि आपके मोबाइल नंबर का प्रयोग आपराधिक घटना में किया गया है। किसी भी समय गिरफ्तारी की जा सकती है। विजय लक्ष्मी ने बताया कि वह डर गई। इसके बाद जालसाजों के बताए गए खातों में दो बार में डेढ़ लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी जालसाज रुपयों की मांग कर रहे थे। एकाएक उन्होंने फोन काटकर परिचित को सूचना दी। परिचित ने बताया कि साइबर फ्राड हुआ है।
दो चेक दिए थे,एक क्लीयर नहीं होने से बचे ढाई लाख
एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने बताया कि विजय लक्ष्मी ने दो चेक काटकर जालसाजों के खाते में रुपये लगाए थे। एक चेक चार जुलाई को डेढ़ लाख रुपये और दूसरा ढाई लाख का काटा था। एचडीएफसी बैंक वाला डेढ़ लाख का चेक क्लीयर हो गया। एसबीआई वाला ढाई लाख का चेक क्लीयर नहीं हुआ। इस लिए ढाई लाख रुपये बच गए। विजय लक्ष्मी ने बताया कि वह बेहद डरी हुई थी। बेटे ने ढाढस बंधाते हुए शांत कराया। इसके बाद बेटा आया तब उसने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी। एसीपी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।