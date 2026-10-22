यूपी के चार जिलों में महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज भी बंद रहेंगे, आदेश जारी
यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर यूपी के 72 जिलों के स्कूलों को बंद रखने का आदेश हुआ है। साथ ही बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
UP Vidhan Parishad Voting: यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर शुक्रवार को मतदान के चलते यूपी के 72 जिलों के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं में महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज भी बंद रखे जाएंगे। इसको लेकर भी आदेश जारी हो चुका है।
बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के चलते शुक्रवार को जिले में सभी शैक्षिक संस्थानों में छुट्टी घोषित की गई है। डीएम के निर्देश पर डीआईओएस और बीएसए ने गुरुवार शाम को कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के सभी माध्यमिक शिक्षा परिषद , बेसिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत बोर्ड और अन्य समकक्ष बोर्ड से संचालित स्कूलों में 23 अक्टूबर के विशेष अवकाश का आदेश जारी किया। इसके साथ ही क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने अपर आयुक्त प्रशासन के निर्देश पर मंडल के सभी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज आदि उच्च शिक्षा संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया।
शाहजहांपुर में आज स्कूलों में रहेगा अवकाश
शाहजहांपुर जिले में शिक्षक एमएलसी के चुनाव होने के चलते शिक्षकों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सभी स्कूलों और मेडिकल कॉलेज के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में अवकाश कर दिया है। डीएम ने आदेश जारी करते हुए सभी शासकीय, अशासकीय, परिषदीय निजी क्षेत्र, राजकीय सहायता प्राप्त, अथवा गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों के साथ पॉलिटेक्निक व अन्य सभी स्कूलों में आज के लिए अवकाश घोषित किया है।
बदायूं में एमएलसी मतदान को आकस्मिक अवकाश
बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के मतदान के चलते बदायूं में 23 अक्टूबर 2026 को विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया मतदान के लिए 23 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है, जिससे मतदाता ज्यादा से ज्यादा वोट डाल सकें।
लखनऊ में बंद रहेंगे स्कूल से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लखनऊ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का शुक्रवार को मतदान है। लखनऊ डीएम के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जिले में नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और माध्यमिक विद्यालयों में 23 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्डों से संचालित विद्यालय शामिल हैं। वहीं,क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश में जिले के सभी राजकीय, अशासकीय और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भी शुक्रवार को विशेष अवकाश घोषित किया गया है। संबंधित संस्थानों के प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों और निदेशकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आठ बजे से होगी वोटिंग, मैदान में 17 प्रत्याशी
बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार को होगा। दोनों मंडल में 46699 वोटर जबकि बरेली जिले में 6763 वोटर रजिस्टर्ड हैं। दोनों मंडल के 105 और बरेली जिले के 25 बूथों के लिए गुरुवार को पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। एमएलसी चुनाव में भाजपा के डॉ हरि सिंह ढिल्लों और सपा के दानिश आजाद समेत 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान स्थल के अंदर कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर नहीं जा सकेगा। चुनाव के लिए जिले को 22 सेक्टर, दस जोन और छह सुपर जोन में बांटा गया है। गुरुवार को संजय कम्युनिटी हॉल से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।