यूपी के चार जिलों में महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज भी बंद रहेंगे, आदेश जारी

यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर यूपी के 72 जिलों के स्कूलों को बंद रखने का आदेश हुआ है। साथ ही बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

UP Vidhan Parishad Voting: यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर शुक्रवार को मतदान के चलते यूपी के 72 जिलों के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं में महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज भी बंद रखे जाएंगे। इसको लेकर भी आदेश जारी हो चुका है।

बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के चलते शुक्रवार को जिले में सभी शैक्षिक संस्थानों में छुट्टी घोषित की गई है। डीएम के निर्देश पर डीआईओएस और बीएसए ने गुरुवार शाम को कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के सभी माध्यमिक शिक्षा परिषद , बेसिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत बोर्ड और अन्य समकक्ष बोर्ड से संचालित स्कूलों में 23 अक्टूबर के विशेष अवकाश का आदेश जारी किया। इसके साथ ही क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने अपर आयुक्त प्रशासन के निर्देश पर मंडल के सभी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज आदि उच्च शिक्षा संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया।

शाहजहांपुर में आज स्कूलों में रहेगा अवकाश शाहजहांपुर जिले में शिक्षक एमएलसी के चुनाव होने के चलते शिक्षकों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सभी स्कूलों और मेडिकल कॉलेज के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में अवकाश कर दिया है। डीएम ने आदेश जारी करते हुए सभी शासकीय, अशासकीय, परिषदीय निजी क्षेत्र, राजकीय सहायता प्राप्त, अथवा गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों के साथ पॉलिटेक्निक व अन्य सभी स्कूलों में आज के लिए अवकाश घोषित किया है।

बदायूं में एमएलसी मतदान को आकस्मिक अवकाश बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के मतदान के चलते बदायूं में 23 अक्टूबर 2026 को विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया मतदान के लिए 23 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है, जिससे मतदाता ज्यादा से ज्यादा वोट डाल सकें।

लखनऊ में बंद रहेंगे स्कूल से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लखनऊ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का शुक्रवार को मतदान है। लखनऊ डीएम के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जिले में नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और माध्यमिक विद्यालयों में 23 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्डों से संचालित विद्यालय शामिल हैं। वहीं,क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश में जिले के सभी राजकीय, अशासकीय और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भी शुक्रवार को विशेष अवकाश घोषित किया गया है। संबंधित संस्थानों के प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों और निदेशकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।