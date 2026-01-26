Hindustan Hindi News
UP Weather: बर्फीली हवाओं से ठिठुरा पश्चिमी यूपी, कल से बारिश के आसार

पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानों में चल रही बर्फीली हवाओं ने मेरठ सहित वेस्ट यूपी को कपकंपाए रखा है। धूप के बावजूद बर्फीली हवाओं से दिन के तापमान पर ब्रेक लगा रहा, जबकि रात में पारा मामूली फिसल गया। पहाड़ों पर पहुंच रहे नए पश्चिमी विक्षोभ से मैदानों में हवाओं का रुख बदलने के आसार हैं।

Jan 26, 2026 07:57 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, मेरठ
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद मैदानों में चल रही बर्फीली हवाओं ने रविवार को भी मेरठ सहित वेस्ट यूपी को कपकंपाए रखा। धूप के बावजूद बर्फीली हवाओं से दिन के तापमान पर ब्रेक लगा रहा, जबकि रात में पारा मामूली फिसल गया। पहाड़ों पर पहुंच रहे नए पश्चिमी विक्षोभ से मैदानों में हवाओं का रुख बदलने के आसार हैं। दिन में बर्फीली हवाओं पर ब्रेक लग सकता है। इससे दिन-रात के तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। कल से मैदानों में मौसम में बदलाव के आसार हैं। 27 जनवरी की देर शाम से मेरठ सहित वेस्ट यूपी के एक बार फिर से मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। 30 जनवरी को फिर से पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर पहुंचेगा। इसका असर 31 जनवरी से एक फरवरी के बीच हो सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को मेरठ में दिन-रात के तापमान क्रमश: 19 एवं 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से 0.7 एवं 0.4 डिग्री सेल्सियस कम है। रविवार को दिनभर चार से छह किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिमी बर्फीली हवाएं चली। इससे दिन का तापमान नहीं बढ़ा। मेरठ का एक्यूआई 120 दर्ज हुआ, जो मध्यम श्रेणी में है।

अभी नहीं जाने वाली ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, 26 जनवरी को नया विक्षोभ दस्तक दे देगा। लेकिन, इसका प्रभाव 27 जनवरी को दिखेगा। ऐसे में गणतंत्र दिवस पर भले ही सुबह अच्छी सर्दी का अहसास हो लेकिन हल्की बदली रहेगी और बीच-बीच धूप भी खिलेगी। दिन में विशेषकर मौसम सुहाना रहेगा। सुबह के वक्त उत्तर प्रदेश में भी हल्का कोहरा और अच्छी सर्दी हो सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमालयी क्षेत्रों और पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी व बारिश और कुछ राज्यों में ओलावृष्टि भी संभव है। 27 जनवरी को प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बारिश व ओलावृष्टि संभव है। इसका आंशिक असर कानपुर तक आ सकता है। 28 जनवरी को गरज चमक के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

30 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना

इसके बाद फिर 30 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसका भी व्यापक असर पड़ सकता है। लेकिन इससे पहले तेज बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी और सर्दी का अहसास फरवरी तक कराती रहेंगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि सोमवार को हल्का कोहरा हो सकता है। तेज ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। 27 और 28 को हल्की से मध्यम बारिश संभव है।

