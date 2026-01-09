यूपी में शीतलहर का कहर, इन जिलों के स्कूलों की बढ़ीं छुट्टियां, 12 शहरों में ठंड का प्रकोप

संक्षेप: बर्फीली हवाओं और घने कोहरे से कानपुर समेत पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं, कानपुर और लखनऊ में प्री प्राइमरी से आठवीं तक सभी स्कूलों के बच्चों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं।

बर्फीली हवाओं और घने कोहरे से कानपुर समेत पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी हुई है, जहां दिन और रात के पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोनभद्र का चुर्क प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 4.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं, शीतलहर के कारण कानपुर और लखनऊ में प्री प्राइमरी से आठवीं तक सभी स्कूलों के बच्चों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने छुट्टियों को लेकर गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि स्कूलों में इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पूर्व की तरह खुलेंगे।

प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 12 शहरों में सर्दी का असर ज्यादा रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर थोड़ी राहत लेकर आ रहा है। शुक्रवार से दो दिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। रात की ठंड के मामले में पांच प्रमुख शहर सबसे अधिक प्रभावित रहे, जिनमें चुर्क के साथ गोरखपुर और वाराणसी एयरपोर्ट (दोनों 4.8 डिग्री), सुलतानपुर (5.0 डिग्री) और फुरसतगंज (5.2 डिग्री) शामिल हैं। बरेली (आईएएफ), प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में दृश्यता शून्य पहुंच गई। अयोध्या, फुरसतगंज, लखनऊ, बांदा में दृश्यता 50 से 100 मीटर के बीच दर्ज की गई।

उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाओं की चपेट में आया यूपी सर्दी से निढाल हो गया है। गुरुवार को धूप भी राहत नहीं दे सकी। दिन-रात के तापमान में कमी के साथ बर्फीली हवा ने लोगों को बेसुध सा कर दिया। अभी ठिठके पश्चिमी विक्षोभ पूरी जनवरी सितम ढाते रहेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल सर्दी से कोई राहत की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिमी भारत की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में उत्तर पश्चिमी हवाओं के बीच उत्तर पूर्वी हवाएं भी दखल देने लगी हैं। यह बात दीगर है कि उत्तर पूर्वी हवाएं बेहद कम समय चल रही हैं लेकिन इस कारण बीच-बीच हल्के बादल आ जा रहे हैं जो रात के तापमान को अचानक बढ़ा देते हैं। दिन के तापमान में लगातार कमी बनी हुई है।

5 जनवरी से लगातार गिर रहा तापमान कानपुर में दिन का तापमान पांच जनवरी से लगातार धीरे-धीरे गिर रहा है। गुरुवार को धूप खिलने के बावजूद तापमान में कमी आई। अधिकतम पारा 16.3 से घटकर 15.4 डिग्री सेल्सियस आ गया। तापमान में कमी की बड़ी वजह बर्फीली हवाएं रहीं। हवा की रफ्तार ने धूप को भी ठंडा कर दिया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों के अंदर कोहरे के ट्रेंड में बदलाव आ सकता है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरा अधिक रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी कमी आएगी। यह बदलाव 09 से 11 जनवरी तक दिख सकता है। हालांकि, मौसम विशेषज्ञों का अन्य मॉडलों के आधार पर कहना है कि कोहरा अभी बना रहेगा। ठिठके विक्षोभ जनवरी भर सर्दी का सितम ढहाते रहेंगे।