यूपी में शीतलहर का कहर, सुलतानपुर और मेरठ सबसे सर्द, 25 जिलों में भयंकर कोहरे को लेकर अलर्ट

Dec 27, 2025 10:51 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
UP Cold Wave: यूपी में शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के 25 जिलों में कोल्ड डे और अत्यंत घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ 5.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सूरज न निकलने के कारण दिन में गलन बरकरार है। शनिवार को घने कोहरे के कारण हुए हादसों में 4 की जान चली गई।

बुलंदशहर, बागपत, बिजनौर और संभल में हुए हादसों में चार की मौत हो गई जबकि नौ घायल हैं। बुलंदशहर में हाईवे पर तीन वाहन टकरा गए जिसमें एक की मौत हो गई और चार घायल हो गए। बागपत में गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से किसान की मौत हो गई। बिजनौर के हल्दौर क्षेत्र में शनिवार सुबह कोहरे में पटरी पार कर रहा युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। संभल में घने कोहरे के कारण ट्रक से भिड़ंत में पिकअप चालक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

इन जिलों में छाएगा घन कोहरा

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बड़े हिस्से में घना कोहरा छाये रहने की चेतावनी जारी की है। इनमें देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में दृश्यता शून्य के करीब रह सकती है। इनके अलावा लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बाराबंकी, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, औरैया, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और फर्रुखाबाद सहित आसपास के इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट है।

दिन में ठिठुरन से सुलतानपुर और बहराइच बेहाल

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 8 डिग्री तक नीचे गिर गया है, जिससे वहां अति शीत दिवस जैसी स्थिति बनी हुई है। सुल्तानपुर में दिन का अधिकतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8.1 डिग्री कम है। बहराइच में 14.2 डिग्री सेल्सियस और गोरखपुर में 14.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा, जिससे दिन भर लोग ठिठुरते रहे। कानपुर और हरदोई में भी पारा 14.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास सिमटा रहा।

रात का पारा: मेरठ और इटावा में जमने वाली ठंड

पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की है। प्रदेश के अधिसंख्य शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। शनिवार को मेरठ में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इटावा में 6.4, बाराबंकी में 6.8, प्रयागराज में 7.0, वाराणसी एयरपोर्ट में 7.2, सुलतानपुर में 7.2, आगरा और फुरसतगंज में 7.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सोनभद्र में भी तापमान सात डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। तेज पछुआ हवा के चलते बढ़ी गलन से पूरा पूर्वांचल कांप उठा।

