यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर, सात लोगों की मौत, दो जिलों में डीएम ने की स्कूलों की छुट्टी

संक्षेप: प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क मौसम बना रहा। प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा बना रहा। आगरा, अलीगढ़ और बाराबंकी में कोहरे से सामान्य दृश्यता शून्य रही। प्रदेश के कई क्षेत्र शीतलहर के चपेट में रहे।

यूपी में इन दिनों भयंकर सर्दी पड़ रही है। पश्चिमी व मध्य विक्षोभ के सक्रिय होने तथा पछुआ हवाओं के चलते रविवार को भी कड़ाके की सर्दी बनी रही। शीतलहर और घने कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क मौसम बना रहा। प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा बना रहा। आगरा, अलीगढ़ और बाराबंकी में कोहरे से सामान्य दृश्यता शून्य रही। प्रदेश के कई क्षेत्र शीतलहर के चपेट में रहे। सुलतानपुर प्रदेश में सबसे सर्द रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। बांदा में दूसरे दिन भी अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री बना रहा। शीतलहर से कानपुर में चार, वाराणसी में एक व बांदा में दो की मौत हो गई। लखनऊ में कोहरा जनित हादसे में एक की जान चली गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुलतानपुर में रविवार को न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री पहुंच गया, यह सामान्य से 2.5 डिग्री कम है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से सात डिग्री कम रहा। अयोध्या में भी कड़ाके की सर्दी बनी रही। यहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पहुंच गया। बाराबंकी में अयोध्या जैसी ही सर्दी बनी रही। यहां रात का तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण यहां दृश्यता शून्य रही। लखनऊ में रविवार को अधिकतम तापमान 18.9 डिग्री दर्ज किया गया, यह सामान्य से 3.5 डिग्री कम है। रात का तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 10.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गोरखुपर-बस्ती मंडल में रविवार को दिनभर कोहरे के बादल छाए रहे। शीतलहर और गलन से लोग बेहाल रहे। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 7.4 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्दी को देखते हुए मेरठ और अंबेडकरनगर के डीएम ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। मेरठ में आठवीं तक के दो दिन और अंबेडकरनगर में 12वीं तक तीन दिन के लिए स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

शीतलहर से कानपुर में चार और बांदा में दो की मौत कानपुर और बुंदेलखंड में हल्की धूप तो खिली, लेकिन न तो कोहरे से कोई खास राहत मिली और न ही शीतलहर से। सामान्य दृश्यता शून्य से 30 मीटर तक रही। शीतलहर के चलते कानपुर में चार और बांदा में दो की जान चली गई। कानपुर में रविवार को रात का पारा 6.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य ईरान का एक विक्षोभ आगे के मौसम में बदलाव ला सकता है। एक अन्य विक्षोभ के कारण पहाड़ों में बर्फबारी अधिक हो रही है।

बरेली में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा 5 डिग्री तक गिरा बरेली मंडल में दिन के बाद अब रात में कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। बरेली में रविवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो इस सीजन में अब तक सबसे कम रहा। हालांकि कई दिन बाद रविवार को दिन में धूप निकली और ठंड से राहत मिली। दिन में अधिकतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं, पीलीभीत में न्यूनतम तापमान 5.8, शाहजहांपुर में 11.4, बदायूं में 7 डिग्री और खीरी में भी न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि तीन दिन तक अति शीतलहर पड़ सकती है। खासकर रात में तापमान कम होगा। मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में शीतलहर जैसे हालात रहे। मुरादाबाद में रात का तापमान 9 डिग्री रहा, यह अब तक का सबसे कम है।