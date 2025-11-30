Hindustan Hindi News
शादी में ठंडा भोजन पर बिगड़ा माहौल, दूल्हे ने साले को मारी कटार, बवाल के बाद बारात वापस

यूपी के इटावा में खाना गर्म न होने पर शादी में बवाल हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हे ने कटार निकालकर मौसेरे साले पर हमला कर दिया। साले के घायल होकर गिरने अफरातफरी मच गई। दूल्हा बारात लेकर वापस लौट गया।्

Sun, 30 Nov 2025 07:40 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, बकेवर (इटावा), संवाददाता
यूपी के इटावा में खाना गर्म न होने पर दूल्हेराजा का पारा चढ़ गया। आव न देखा ताव कटार निकाल मौसेरे साले पर वारकर दिया। हंगामा बढ़ने पर बवाल शुरू हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुलह कराने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। गुस्से में आया दूल्हा बारात लेकर वापस लौट गया। यह वाकया शुक्रवार रात इकदिल क्षेत्र में आई एक बारात का है।

इकदिल क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने थाने में पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी ऊसराहार क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ तय की थी। शुक्रवार को बारात परशुपुरा के पास स्थित संजय पैलेस गेस्ट हाउस में धूमधाम से पहुंची। दोनों ओर मेहमानों का स्वागत हुआ और देर शाम तक वर-वधू पक्ष के बीच रस्में चलती रहीं। जयमाल का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भोजन परोसने की तैयारी शुरू हुई।

इसी दौरान दूल्हे के पिता और भाइयों ने बारातियों के लिए गर्म खाना परोसने के लिए कहा। घराती पक्ष के लोगों ने बताया कि खाना तैयार है लेकिन लगातार आने वाले मेहमानों को देखते हुए क्रम से भोजन परोसा जा रहा है। इसी बात पर वर पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और गाली-गलौज करने लगे। पहले नोकझोंक हुई और कुछ देर बाद मारपीट होने लगी। अचानक तैश में आए दूल्हे ने कमर से कटार निकाल कर मौसेरे साले पर हमला कर दिया। कटार युवक के पेट में जा लगी और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके गिरते ही अफरातफरी मच गई। उसे अस्पताल भेजा गया।

बवाल की सूचना पर पुलिस गेस्ट हाउस पहुंची और दोनों को पक्षों को समझाने की कोशिश की। हालांकि बात नहीं बनी। गुस्से में आया दूल्हा बारात समेत वापस लौट गया। थाना प्रभारी विपिन मलिक ने बताया कि गेस्टहाउस में बारातियों और घरातियों के बीच झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। अभी लिखित में शिकायत नहीं मिली है। जांच कराई जा रही है।