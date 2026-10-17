मेरठ सांप कांड में 12 नंबर का गजब संयोग, मर्डर से लेकर सजा तक अजब कनेक्शन

मेरठ के चर्चित सांप कांड यानी अमित कश्यप हत्याकांड में 12 नंबर का अनोखा संयोग सामने आया है। हत्या 12 अप्रैल 2025 को हुई, केस की सुनवाई एडीजे-12 की कोर्ट में हुई और 12 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने 12 मिनट में फैसला सुनाया। घटना के 552 दिन बाद आए फैसले में भी 12 का संयोग जुड़ा है।

मेरठ, प्रमुख संवाददाता: चर्चित सांप कांड यानी अमित कश्यप हत्याकांड में 12 नंबर का गजब संयोग सामने आया है। अमित की हत्या 12 अप्रैल 2025 की रात को की गई थी। इस हत्याकांड में सजा भी एडीजे-12 ने 12 मिनट में सुनाई है। वहीं, अभियोजन और वादी पक्ष की ओर से इस केस में कोर्ट के सामने 12 गवाह पेश किए गए हैं। मेरठ के सांप कांड से 12 का आंकड़ा जुड़ गया है। इस पूरे केस में 12 नंबर काफी खास रहा। रविता और अमरदीप ने मिलकर 12 अप्रैल 2025 की रात घर के अंदर ही अमित की हत्या कर दी थी।

मेरठ सांप कांड का 12 नंबर कनेक्शन कोर्ट में मुकदमा पहुंचा तो पहले किसी अन्य कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, लेकिन बाद में यह मामला एडीजे-12 जयवीर सिंह नागर की कोर्ट में पहुंच गया। इस पूरे मामले में अभियोजन और वादी पक्ष ने कोर्ट में वादी समेत 12 गवाह पेश कराए थे, जिन्हें मान्य किया गया। इतना ही नहीं, शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में दोपहर को फैसला सुनाया जो करीब 12 मिनट में पढ़कर सुनाया गया। घटना के 552 दिन बाद इस केस में फैसला आया है, जिसका योग भी 12 आ रहा है। 48 घंटे में दो सजा सुनाए जाने का योग भी 12 ही है

महिला ADGC के फांसी कराने का पहला मामला सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फरजाना मकसूद ने दावा किया कि देशभर में यह पहला मामला है, जब किसी महिला एडीजीसी ने 2 दोषियों को एकसाथ फांसी की सजा कराई है। बताया कि एक साथ दो लोगों को फांसी का यह पहला मामला है। इस प्रकरण में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके चौबे और एडीजीसी फरजाना मकसूद ने अभियोजन की ओर से केस की कमान कोर्ट में संभाली थी। वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने बताया कि यह न्याय की बड़ी जीत है।

अपराध जघन्य, घृणित और अमानुषिक सांप कांड यानी अमित कश्यप हत्याकांड में अभियोजन ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि यह अपराध जघन्य, घृणित और अमानुषिक है। कहा कि पत्नी शादी के समय सात जन्मों के लिए साथ रहने का वादा करती है और इसके बाद धोखे से पति की हत्या करने का काम करती है तो इससे घृणित और कुछ नहीं हो सकता। यह घटना और इसी तरह की तमाम घटनाएं समाज और पति-पत्नी के पवित्र संबंधों के लिए घातक हैं।