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कोडिन कफ सिरप कांड: दुबई में छिपे एक लाख का इनामी शुभम और उसके दो साथी भगोड़ा घोषित

Dinesh Rathour लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
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कोडिन कफ सिरप मामले में यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई की है। दुबई में बैठे मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके दोनों साथियों को एसटीएफ ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। 

कोडिन कफ सिरप कांड: दुबई में छिपे एक लाख का इनामी शुभम और उसके दो साथी भगोड़ा घोषित

UP STF Action: यूपी एसटीएफ ने कोडिन कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी और उसके साथियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरगना के मुख्य आरोपी एक लाख के इनामी शुभम और दोनों साथियों वरुण सिंह, गौरव जायसवाल को यूपी एसटीएफ ने भगोड़ा घोषित किया है। तीनों आरोपी कुर्की, लुक आउट नोटिस और कोर्ट से कई बार एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं हुए। इसके बाद एसटीएफ के इंस्पेक्टर अंजनी कुमार पांडेय ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तीनों के खिलाफ मुकदम दर्ज कराकार भगोड़ा की कार्रवाई कराई है।

एसटीएफ के इंस्पेक्टर अंजनी कुमार पांडेय के मुताबिक शुभम गिरोह का मास्टरमाइंड है। वह वाराणसी जनपद की सिगरा कॉलोनी का रहने वाला है। वरुण आदमपुर प्रहलादघाट के कायस्थ टोला का है, जबकि गौरव जायसवाल पियरी भुलेटन चौक का निवासी है। आरोपियों के खिलाफ आठ अप्रैल 2024 कोdks धखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। कफ सिरप तस्करी मामले में करीब डेढ़ साल पहले शासन ने एसटीएफ को जांच सौंपी थी। शुभम ने यूपी के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में कफ सिरप की तस्करी की। शुभम के खिलाफ विभिन्न जनपदों में कई मुकदमे दर्ज हैं। शुभम और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए एक-एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी पर कुछ पता नहीं चला। इस बीच वह मौका पाकर दुबई भाग गया।

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वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं हुए थे तीनों आरोपी

आशंका है कि साथ में उसके साथी वरुण और गौरव भी वहीं हैं। तीनों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने 4 फरवरी 2026 को गैर जमानती वारंट जारी किया था। 18 फरवरी 2026 को धारा 82 सीआरपीसी के तहत फरारी उद्घोषणा जारी करते हुए आरोपियों को 18 मार्च 2026 तक अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया था। इसके बाद भी तीनों आरोपी हाजिर नहीं हुए और फरार चल रहे हैं। इसे न्यायालय के आदेश की अवमानना मानते हुए विवेचक ने तीनों के खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत भगोड़ा घोषित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मुकदमा सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज कराया गया है। इसके पूर्व वाराणसी में दर्ज मुकदमें में भी आरोपी भगोड़ा घोषित हो चुके।

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बैंकाक जाते पकड़ा गया था पिता, अबतक 18 गिरफ्तारी

इंस्पेक्टर अंजनी कुमार पांडेय के मुताबिक सोनभद्र पुलिस ने शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से बैंकाक भागते समय गिरफ्तार किया था। इस मामले में पूर्वांचल के एक बाहुबली के करीबी आलोक सिंह (बर्खास्त सिपाही), करीबी अमित टाटा को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस और एसटीएफ अबतक कफ सिरप तस्करी से जुड़े 18 लोगों को जेल भेज चुकी है।

पांच करोड़ की संपत्ति कुर्क, 33 की तैयारी

एसटीएफ ने मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की अपराध से बनाए प्लाट, गाड़ियों समेत करीब 38 करोड़ की संपत्तियों की सूची तैयार की थी। इसमें से महरौली और शिवपुरी स्थित प्लाट कीमत करीब पांच करोड़ रुपये की प्रापर्टी कुर्क कर दी थी। बाकी 33 करोड़ की अन्य संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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