Hindi NewsUP NewsCodeine cough syrup has not caused a single death in UP CM Yogi said in the assembly
कोडीन कफ सिरफ से यूपी में नहीं हुई एक भी मौत, विधानसभा में बोले सीएम योगी

कोडीन कफ सिरफ से यूपी में नहीं हुई एक भी मौत, विधानसभा में बोले सीएम योगी

संक्षेप:

विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोडीन कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने यह साफ किया कि UP में सिरप का उत्पादन नहीं होता है।

Dec 22, 2025 12:27 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोडीन कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई है। दूसरी बात, इस मामले में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार यह केस कोर्ट में जीत चुकी है। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े होलसेलर, जिसे सबसे पहले STF ने पकड़ा था, उसे 2016 में समाजवादी पार्टी ने लाइसेंस जारी किया था।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप या नकली दवा से किसी भी व्यक्ति की मौत की कोई जानकारी शासन के संज्ञान में नहीं आई है और इस संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में हाल ही में पकड़े गए सबसे बड़े थोक विक्रेता को वर्ष 2016 में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान लाइसेंस दिया गया था। वर्तमान सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए जांच तेज कर दी है।

योगी ने कहा कि एसटीएफ प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के भीतर कोडीन कफ सिरप का उत्पादन नहीं होता है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, कोडीन कफ सिरप का उत्पादन मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में होता है। जिन मौतों के मामले सामने आए हैं, वे अन्य राज्यों से संबंधित हैं, न कि उत्तर प्रदेश से। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश सरकार जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करेगी और नकली दवा के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि सरकार कफ सिरप मामले के आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। इससे पहले सपा विधायक संग्राम सिंह ने कहा, कोडीन माफिया को सरकार बचा रही है। सरकार का पूरा संरक्षण कोडीन माफिया के साथ है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं कि इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि सरकार कोडीन माफिया के साथ है।

