कोडीन कफ सिरफ से यूपी में नहीं हुई एक भी मौत, विधानसभा में बोले सीएम योगी

संक्षेप: विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोडीन कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने यह साफ किया कि UP में सिरप का उत्पादन नहीं होता है।

यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोडीन कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई है। दूसरी बात, इस मामले में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार यह केस कोर्ट में जीत चुकी है। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े होलसेलर, जिसे सबसे पहले STF ने पकड़ा था, उसे 2016 में समाजवादी पार्टी ने लाइसेंस जारी किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप या नकली दवा से किसी भी व्यक्ति की मौत की कोई जानकारी शासन के संज्ञान में नहीं आई है और इस संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में हाल ही में पकड़े गए सबसे बड़े थोक विक्रेता को वर्ष 2016 में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान लाइसेंस दिया गया था। वर्तमान सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए जांच तेज कर दी है।

योगी ने कहा कि एसटीएफ प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के भीतर कोडीन कफ सिरप का उत्पादन नहीं होता है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, कोडीन कफ सिरप का उत्पादन मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में होता है। जिन मौतों के मामले सामने आए हैं, वे अन्य राज्यों से संबंधित हैं, न कि उत्तर प्रदेश से। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश सरकार जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करेगी और नकली दवा के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।