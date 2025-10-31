प्राइवेट वार्ड में कॉकरोच, OT में खून-गंदगी, PGI की हालत देख पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल हैरान, बयां की दास्तां

संक्षेप: लखनऊ के प्रतिष्ठित अस्पताल जय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एसजीपीजीआई के अंदर की बदहाल व्यवस्था को योगी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल के पिता और पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल ने बयां किया है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल स्वास्थ्य जांच के लिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआई) पहुंचे तो वहां की हालत देख हैरान रह गए। प्राइवेट वार्ड में मच्छर का झुंड घूम रहा था और दीवारों पर कॉकरोच दौड़ रहे थे। जबकि प्राइवेट वार्ड में मरीजों से ऊंची फीस वसूली जाती है। ऑपरेशन थियेटर (ओटी) की हालत तो और भी खराब थी। जमीन पर खून बिखरा था। मरीजों को जिस बेड पर लिटाया जाता है उस पर चादर तक नहीं थी।

नरेश अग्रवाल ने पीजीआई की हालत और अपनी पीढ़ा सोशल मीडिया और एक यूट्यूब चैनल पर बयां की। नरेश अग्रवाल का बेटा इस समय यूपी की योगी सरकार में आबकारी मंत्री है। एक मंत्री के पिता और प्रदेश के कद्दावर भाजपा नेता की पोस्ट वायरल होते ही खलबली मच गई। एसजीपीजीआई प्रशासन ने जांच का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही सीएमएस की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति भी बनाई है।

नरेश अग्रवाल ने क्या बताया नरेश अग्रवाल ने पोस्ट और यूट्यूब चैलन पर बताया कि गैस्ट्रो विभाग में एक प्रोसीजर के लिए भर्ती होना पड़ा। प्राईवेट वार्ड में ले जाया गया। पीजीआई का प्राइवेट वार्ड बेहद ख़राब था। मच्छर कमरे में घूम रहे थे। कांकरोच भी कमरे में थे। शिकायत करने पर कोई सुनने वाला नहीं। वार्ड से एक छोटे से आपरेशन के लिये ओटी में ले जाया गया। आपरेशन थियेटर की गंदगी तो देखने ही लायक थी। फर्श पर खून बिखरा पड़ा था। आपरेशन टेबल जिस पर मरीज को लिटाया जाता है उस पर चद्दर तक नहीं पड़ी थी। मशीनों पर गंदगी झांक रही थी। किसी तरह रात कटी और सुबह घर आया।

एक ट्यूब चैनल से भी नरेश अग्रवाल ने वहां की स्थिति पर बयां की। नरेश अग्रवाल ने कहा कि मैंने जीवन में कई अस्पताल देखे, लेकिन एसजीपीजीआई जैसी बदहाली कहीं नहीं देखी। यह देश का प्रतिष्ठित संस्थान है, फिर भी स्वच्छता और रखरखाव की इतनी अनदेखी?

नरेश अग्रवाल ने कहा, “मैंने सिर्फ अपनी बात नहीं कही, बल्कि उन हजारों मरीजों की आवाज उठाई है जो चुप रहते हैं। पीजीआई को सुधारना होगा।” उनकी शिकायत ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री ने भी ट्वीट कर पीजीआई प्रशासन पर सवाल उठाए।