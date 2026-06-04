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कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता लेने से मना करने पर बवाल, डॉक्टर को पीटा, जान से मारने की धमकी

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, घोसी (मऊ) हिन्दुस्तान संवाद
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यूपी के मऊ में कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता लेने से मना करने पर बवाल हो गया। डॉक्टर को पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई है। सीएचसी के डॉक्टर ने स्टाफ के साथ घोसी कोतवाली पहुंचकर तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है।

कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता लेने से मना करने पर बवाल, डॉक्टर को पीटा, जान से मारने की धमकी

कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में छा जाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता को लेकर अब यूपी के मऊ में बवाल हो गया है। यहां घोसी कोतवाली के मझवारा मोड़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आए युवक ने अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी का पदाधिकारी बताते हुए डॉक्टर से सपोर्ट करने और सदस्यता लेने को कहा। मना कर दिया तो डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। मारपीट में चिकित्सक घायल हो गए हैं।काफी सामान भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना से आक्रोशित अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ कोतवाली पहुंच गए और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

गाजीपुर जनपद के बरेसर थाना के अलावलपुर अफगा के मूल निवासी और कोतवाली के मझवारा मोड़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सरकारी चिकित्सक के रूप में तैनात डॉ.हरिश्चन्द्र जायसवाल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर में बताया कि गुरुवार की सुबह 10 बजे वह अपने चेंबर में मरीज देख रहे थे। इसी दौरान केरमा महरूपुर निवासी रविशंकर यादव उनकी केबिन में पहुंचा और इसीजी जांच करने के लिए बोला।

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जांच के बाद रिपोर्ट लेकर जब वह जाने लगा तो बोला कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी का पदाधिकारी हूं। आप भी इसमें शामिल हो जाइए। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया तो युवक आग बबूला हो गया। उसने चिकित्सक से मारपीट शुरू कर दी और पीटकर उन्हें घायल कर दिया। चैंबर में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जाते-जाते जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया।

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आरोपी की तलाश

इस सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र नाथ राय ने बताया कि चिकित्सक की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी घोसी डॉक्टर जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि चिकित्सक से मारपीट करने व सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त करने सहित सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में युवक पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है।

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आते ही सीजेपी ने मचाया है तहलका

सीजेपी ने पिछले महीने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया था। एक हफ्ते में ही इसके फॉलोवर की संख्या डेढ़ करोड़ को पार कर गई थी। भाजपा, कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों से भी ज्यादा फॉलोअर बनाकर खुद को बेरोजगारों और युवाओं वाली पार्टी बताया था। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके फिलहाल अमेरिका में रहते हैं और छह जून को भारत आकर नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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