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कोका-कोला इंडिया और इन्वेस्ट यूपी के बीच करार, जल संरक्षण और पर्यटन सुविधा को मिलेगा बढ़ावा

Apr 23, 2026 07:43 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को नई गति देने के लिए कोका-कोला इंडिया ने 'इन्वेस्ट यूपी’ के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

कोका-कोला इंडिया और इन्वेस्ट यूपी के बीच करार, जल संरक्षण और पर्यटन सुविधा को मिलेगा बढ़ावा

उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को नई गति देने के लिए कोका-कोला इंडिया ने 'इन्वेस्ट यूपी’ के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी का आधिकारिक आदान-प्रदान इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विजय किरन आनंद की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कोका-कोला इंडिया और एसएलएमजी बेवरेजेज प्रा. लि. के कार्यकारी निदेशक विवेक लाधानी, निदेशक सिद्धार्थ लाधानी तथा कोका-कोला इंडिया की टीम के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने राज्य में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई।

पर्यटन स्थलों पर पर्यावरणीय ढांचा मजबूत करने और स्थानीय समुदायों को रोजगार से जोड़ने के लिए यह साझेदारी एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत जल संरक्षण के बुनियादी ढांचे, आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइक्लिंग प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाएगा। विशेषकर अधिक पर्यटकों वाले स्थानों पर नागरिक सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा ताकि आगंतुकों को विश्व स्तरीय अनुभव मिल सके। यह दूरगामी पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण, बल्कि सामाजिक उत्थान की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

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इस अवसर पर श्री विजय किरण आनंद ने कहा कि यह सहयोग राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ सततता को जोड़ने और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता के उपयोग का प्रतिबिंब है। कोका-कोला इंडिया एवं साउथवेस्ट एशिया की वाइस प्रेसिडेंट (पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशंस एवं सस्टेनेबिलिटी) देवयानी आरएल राणा ने कहा कि कंपनी राज्य सरकार के साथ मिलकर जल संरक्षण को मजबूत करने, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार लाने और सामुदायिक पहलों के माध्यम से आजीविका को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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यह साझेदारी उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय जिम्मेदारी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कोका-कोला इंडिया की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कोका-कोला इंडिया देश की अग्रणी पेय कंपनियों में से एक है, जो हाइड्रेशन, स्पार्कलिंग, जूस, डेयरी और न्यूट्रिशन सेगमेंट में विविध उत्पाद पोर्टफोलियो के साथ देशभर में मजबूत रिटेल नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाती है।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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