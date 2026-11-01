एक मकान से लगातार निकल रहे कोबरा, तीन दिन में पकड़े 30 सांप, खुदाई पर कुछ और भी निकला
यूपी के बागपत में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मकान से पिछले तीन से लगातार कोबरा सांप निकल रहे हैं। परिवार वालों ने जब मकान की खुदाई करवाई तो नजारा हैरान कर देने वाला सामने आया है।
बागपत/चांदीनगर, हिन्दुस्तान संवाद। बागपत जिले के कहरका गांव में उस समय दहशत फैल गई जब एक मकान से लगातार कोबरा सांप निकलने शुरू हो गए। परिवार ही नहीं कोबरा सांप निकलने की खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जिस घर में कोबरा निकले, वहां का परिवार रातों को जागकर पिछले तीन दिनों में करीब 30 सांपों को पकड़वाकर जंगल में छुड़वा चुका है। इसके बाद भी मकान में सांपों के निकलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। परेशान होकर परिजनों ने मकान में खुदाई कराई तो वहां का नजारा हैरान कर देने वाला था।
दावा है कि खुदाई के दौरान जमीन से सांपों के 100 से अधिक अंडे मिले हैं। अब रोजाना छोटे छोटे सांप निकल रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर चुकी है। चांदीनगर के गांव कहरका निवासी कपिल त्यागी ने बताया कि उनके मकान में पिछले आठ वर्षों से सांप दिखाई देते रहे हैं। शुरुआत में कभी-कभार सांप निकलते थे, जिन्हें पकड़वाकर बाहर छुड़वा दिया जाता था। परिवार ने इसे सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन पिछले एक सप्ताह से मकान में सांपों के निकलने की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। घर के अलग-अलग हिस्सों में आए दिनसांप दिखाई देने लगे हैं। इससे परिवार के लोगों में डर बना हुआ है।
100 से अधिक अंडे मिलने का दावा
कपिल त्यागी ने बताया कि पिछले तीन दिनों में करीब 30 सांप पकड़वाकर जंगल में छुड़वाए जा चुके हैं। इसके बावजूद मकान से सांपों का निकलना बंद नहीं हुआ। रोजाना छोटे-छोटे सांप दिखाई देने लगे तो परिवार को मकान में सांपों का ठिकाना होने की आशंका हुई। इसके बाद मकान में खुदाई कराई तो सांपों के 100 से अधिक अंडे मिलने का दावा किया गया है। परिजनों का कहना है कि घर में किसी भी समय सांप दिखाई देने से परिवार के सदस्य सतर्क रहते हैं।
रात भर जागकर निगरानी कर रहे परिवार वाले
परिवार के लोग रातभर जागकर घर में निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही कहीं सांप दिखाई देता है, उसे पकड़वाने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। परिजनों ने पुलिस को भी सूचना दी है। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मकान का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने मकान में सांपों की बामी होने की आशंका जताई है। गांव के लोग लगातार मकान से निकल रहे सांपों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक ही मकान से बड़ी संख्या में सांपों का निकलना हैरान करने वाला है। परिवार ने वन विभाग से मकान की पूरी जांच कराकर स्थायी समाधान कराने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।