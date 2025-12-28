Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscobra sat hood spread middle road bringing traffic to standstill video has gone viral
बीच सड़क पर फन फैलाए बैठा रहा कोबरा, सांप देखते ही थमी आवाजाही, वीडियो वायरल

बीच सड़क पर फन फैलाए बैठा रहा कोबरा, सांप देखते ही थमी आवाजाही, वीडियो वायरल

संक्षेप:

शाहजहांपुर जिले के नाहिल गांव में उस वक्त दहशत फैल गई, जब एक काला कोबरा सड़क के बीच आकर बैठ गया। फन फैलाए सांप को देखकर ग्रामीणों और वाहन चालकों ने रास्ता रोक दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

Dec 28, 2025 03:27 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के शाहजहांपुर जिले के नाहिल गांव में उस वक्त दहशत फैल गई, जब एक काला कोबरा सड़क के बीच आकर बैठ गया। फन फैलाए सांप को देखकर ग्रामीणों और वाहन चालकों ने रास्ता रोक दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। बीच सड़क पर बैठे सांप का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुवायां थाना क्षेत्र के नाहिल गांव के पास गन्ने के खेतों से निकलकर करीब छह फुट लंबा काला कोबरा सड़क पर आ गया। सांप बीच सड़क पर बैठकर फन फैलाए इधर-उधर देखता रहा। उसकी आक्रामक मुद्रा देखकर कोई भी व्यक्ति पास से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। दोनों ओर से आने-जाने वाले वाहन जहां के तहां रुक गए और लंबी कतार लग गई। इस दौरान कई ग्रामीणों ने मोबाइल से सांप का वीडियो बनाना शुरू कर दिया।

मौके पर खड़े लोग सिर्फ दूर से तमाशबीन बने रहे। करीब आधे घंटे तक सड़क पर डटे रहने के बाद कोबरा वापस खेतों की ओर चला गया, तब जाकर यातायात बहाल हो सका। घटना के बाद ग्रामीणों ने खेतों में काम करते समय सतर्कता बरतने की बात कही। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से गांव और आसपास के इलाके में इस घटना की खूब चर्चा रही।

लखीमपुर में देखा गया रसल वाइपर सांप

वहीं लखीमपुर खीरी के कोठियां गांव में एक विशालकाय अलग प्रजाति का सांप देखा गया। सांप को देखकर मामले की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना पर पहुंची मझगई वन विभाग की टीम के वन रक्षक भुपेंद्र कुमार व दुधवा की मोटीवेटर नाजरुन निशा को दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रसल वाइपर सांप को कोठियां से रेक्सू कर सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Shahjahnpur News Snake News Video Viral अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |