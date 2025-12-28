बीच सड़क पर फन फैलाए बैठा रहा कोबरा, सांप देखते ही थमी आवाजाही, वीडियो वायरल

संक्षेप: शाहजहांपुर जिले के नाहिल गांव में उस वक्त दहशत फैल गई, जब एक काला कोबरा सड़क के बीच आकर बैठ गया। फन फैलाए सांप को देखकर ग्रामीणों और वाहन चालकों ने रास्ता रोक दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

यूपी के शाहजहांपुर जिले के नाहिल गांव में उस वक्त दहशत फैल गई, जब एक काला कोबरा सड़क के बीच आकर बैठ गया। फन फैलाए सांप को देखकर ग्रामीणों और वाहन चालकों ने रास्ता रोक दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। बीच सड़क पर बैठे सांप का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पुवायां थाना क्षेत्र के नाहिल गांव के पास गन्ने के खेतों से निकलकर करीब छह फुट लंबा काला कोबरा सड़क पर आ गया। सांप बीच सड़क पर बैठकर फन फैलाए इधर-उधर देखता रहा। उसकी आक्रामक मुद्रा देखकर कोई भी व्यक्ति पास से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। दोनों ओर से आने-जाने वाले वाहन जहां के तहां रुक गए और लंबी कतार लग गई। इस दौरान कई ग्रामीणों ने मोबाइल से सांप का वीडियो बनाना शुरू कर दिया।

मौके पर खड़े लोग सिर्फ दूर से तमाशबीन बने रहे। करीब आधे घंटे तक सड़क पर डटे रहने के बाद कोबरा वापस खेतों की ओर चला गया, तब जाकर यातायात बहाल हो सका। घटना के बाद ग्रामीणों ने खेतों में काम करते समय सतर्कता बरतने की बात कही। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से गांव और आसपास के इलाके में इस घटना की खूब चर्चा रही।