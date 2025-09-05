घर में घुसा कोबरा, चारपाई पर सो रही नाबालिग को दो बार डसा, सांप लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन

संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव धनेटा सोतीपुरा में शुक्रवार सुबह कोबरा सांप ने किशोरी को सोते समय दो बार डस लिया। अचानक किशोरी की चीख निकलने पर परिजन कमरे की तरफ दौड़े, वहां चारपाई पर कोबरा सांप को देखकर सहम गए।

गांव धनेटा सोतीपुरा निवासी होराम सिंह की 16 वर्षीय बेटी अंजलि घर के कमरे में चारपाई पर सो रही थी। तड़के अचानक एक कोबरा सांप कमरे में घुस आया और चारपाई पर चढ़कर किशोरी की गर्दन पर दो जगह डस लिया। किशोरी की चीख निकलने पर पहुंचे परिजनों ने कमरे में सांप देखा तो हड़कंप मच गया। तुरंत अंजलि को मोहम्मदपुर टांडा के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में एंटी वेनम इंजेक्शन दिए गए, लेकिन तबीयत में सुधार न होने पर अंजलि को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर बताया है।

कोबरा बाइक में जा छिपा किशोरी को डसने के बाद कोबरा कमरे से बाहर जाने के बजाय घर में खड़ी बाइक के टापा (इंजन के कवर) में जाकर छिप गया। परिजनों ने तत्काल सांप पकड़ने वाले को बुलाया। हयातनगर से पहुंचे एक युवक ने सावधानीपूर्वक कोबरा को पकड़कर प्लास्टिक डिब्बे में बंद कर लिया। बाद में परिजन सांप को भी साथ लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को दिखाया, ताकि सही एंटी वेनम का चुनाव हो सके।