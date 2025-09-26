Coarse grains will be procured UP from date support price also fixed cabinet approves procurement policy यूपी में इस तारीख से होगी मोटे अनाज की खरीद, समर्थन मूल्य भी तय, क्रय नीति को कैबिनेट की मंजूरी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में इस तारीख से होगी मोटे अनाज की खरीद, समर्थन मूल्य भी तय, क्रय नीति को कैबिनेट की मंजूरी

शुक्रवार को योगी कैबिनेट ने खरीद नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत प्रदेश में पहली अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक मोटे अनाजों की खरीद शुरू हो जाएगा। मोटे अनाज का समर्थन मूल्य भी तय कर दिया गया है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, प्रमुख संवाददाताFri, 26 Sep 2025 09:43 PM
कैबिनेट ने प्रदेश में पहली अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक मोटे अनाजों की खरीद नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही मोटे अनाजों में शामिल मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,775 रुपये प्रति कुंतल तथा ज्वार (हाइब्रिड) का 3,699 रुपये प्रति कुंतल एवं ज्वार (मालदाण्डी) का एमएसपी 3,449 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। मोटे अनाजों के तहत आने वाले अलग-अलग खाद्यान्नों की उ‌न्हीं जिलों में की जाएगी जहां उनका अधिकतम उत्पादन होता है और अधिक आवक है।

इसके लिए अलग-अलग मोटे अनाजों की खरीद के जिले भी निर्धारित कर दिए गए हैं। 'मोटे अनाज' में शामिल मक्का, बाजरा व ज्वार की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण व नवीनीकरण पहले ही शुरू किया जा चुका है। इसके लिए किसानों को fcs.up.gov.in या ऐप UP KISAN MITRA पर पंजीकरण/नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। खरीद पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी।

टोल फ्री नंबर-18001800150 से मदद ले सकते हैं किसान

किसान अपनी किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर-18001800150 से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा वे जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक से भी संपर्क साध सकते हैं। किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा। वहीं बिचौलियों को रोकने व पारदर्शिता बरतते हुए क्रय केंद्रों पर मोटे अनाज की खरीद ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ परचेज) डिवाइस के माध्यम से पहले की भांति किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिए ही होगी।

इन जिलों में होगी मक्के की खरीद

बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर-देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा, बहराइच, गोंडा, बलिया, जौनपुर, फर्रुखाबाद, मीरजापुर, सोनभद्र, देवरिया व ललितपुर में मक्का की खरीद की जाएगी।

इन जिलों में खरीदा जाएगा बाजरा

बदायूं, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, संभल, रामपुर, अमरोहा, कानपुर नगर-देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी, मीरजापुर, बलिया, हरदोई व उन्नाव।

इन जिलों में होगी ज्वार की खरीद

बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर-देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर व जालौन में ज्वार की खरीद होगी।

