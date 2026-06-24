यूपी में कोचिंग चेकिंग अभियान से हड़कंप, लखनऊ में सीलिंग, प्रयागराज में अंदर से बंद कर लिया गेट
लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख को देखते हुए प्रशासन ने यूपी भर में कोचिंग, होटल, नर्सिंग होम और अन्य संस्थानों में सुरक्षा मानकों की चेकिंग का अभियान शुरू कर दिया है। इससे प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। चेकिंग के दौरान टीम ने लखनऊ में सीलिंग की कार्रवाई की।
Lucknow Fire Tragedy : लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में 22 जून को एक चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में 15 मौतों के बाद प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों के आधार पर चेकिंग का अभियान चल रहा है। इस अभियान के चलते शहर-शहर हड़कंप मच गया है। बुधवार को लखनऊ के हजरतगंज में ग्रेविटी कोचिंग को सील कर दिया गया। वहां बच्चे नहीं थे। अंदर कोई नहीं मिला। बताया जा रहा है कि चेकिंग के चलते जिम्मेदार मौके से हट गए थे। इसके साथ ही हजरतगंज में चलने वाले आकाश कोचिंग में भी जांच की गई। इस कोचिंग के जिम्मेदार नक्शा नहीं दिखा सके। उन्हें चार बजे तक का समय दिया गया है। ऐलन हलवासिया कोर्ट, चैतन्य में भी चार बजे चेकिंग होगी। वहां बच्चे पढ़ रहे थे इसलिए समय दिया गया है। वहीं प्रयागराज में भी कोचिंग चेकिंग अभियान से हड़कंप मचा हुआ है। वहां सिविल लाइन्स मिश्रा चौराहे के पास मेडीजोन कोचिंग के लोगों ने अंदर से गेट बंद कर लिया। सीएफओ और फायर की टीम बाहर खड़ी रही।
यहां बेसमेंट से लेकर दूसरी मंजिल तक कोचिंग संचालित की जा रही है। मेडीजोन कोचिंग आवासीय भवन में चलती मिली। मौके पर सिविल लाइंस पुलिस टीम भी पहुंची। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम भी मौके पर आई। करीब एक घंटे बाद पुलिस ने ताला खुलवाया। कोचिंग मैनेजर और मकान मालिक से पूछताछ की गई। बिल्डिंग में महिला छात्रावास भी संचालित होता है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) भवन को सील करने की कार्रवाई कर रही है।
बेसमेंट में कोचिंग-नर्सिंग होम नहीं चल सकेंगे
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इस पीड़ादायक घटना से सीख लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए शासन, प्रशासन और आमजन को मिलकर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने ये निर्देश मंगलवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होमों, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए, इसके बाद कार्रवाई की जाए। अभियान के नाम पर किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।
अग्निकांड वाले मकान पर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी
वहीं लखनऊ अलीगंज में अवैध बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ, उसे ध्वस्त किए जाने की तैयारी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रवर्तन जोन-4 ने अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित भूखंड संख्या एमएस-102 के स्वामियों वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला एवं अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नोटिस में जवाब तलब किया गया है कि संबंधित भवन का मानचित्र आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था जबकि मौके पर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। एलडीए ने भवन स्वामियों को निर्देश दिया है कि वह 15 दिन में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें