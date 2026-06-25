कोचिंग बंदी से लाखों बच्चों का क्या होगा? अखिलेश बोले- सुरक्षा के नाम पर अब उगाही का खेल

लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद पूरे यूपी में प्रशासन ऐक्शन कर रहा है। जिले-जिले में कोचिंग सेंटर सील किए जा रहे हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। पूछा है कि कोचिंग बंद होने से यहां तैयारी कर रहे लाखों बच्चों का क्या होगा?

लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग के बाद जिले-जिले कोचिंग सेंटरों को सील करने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जनता को सुरक्षा मानकों के नाम पर परेशान कर रही है। कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए लेकिन क्या पिछले 10 साल से सरकार सो रही थी? सरकार के पास 1 दिन में इतना स्टॉफ़ कहां से आया कि पूरे प्रदेश में हज़ारों लोगों को जांच के बाद नोटिस थमा दिया गया। सच्चाई ये है कि अब सुरक्षा मानकों और अनुमति आदि के नाम पर करोड़ों की उगाही का खेल शुरू हो गया है। भाजपाई आपदा में सम्पदा ढूंढ लेते हैं।

अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि कोचिंग संस्थानों को बंद करने से, उन लाखों बच्चों का क्या होगा जो तैयारी कर रहे हैं। इससे अच्छा तो नोटिस देकर सुरक्षा मानकों के लिए तुरंत व्यवस्था करने के निर्देश दिए जाएं, जिससे किराये पर रह रहे बच्चों के कोर्स समय पर ख़त्म हो सकें। इस तरह की ‘कोचिंग बंदी’ से तो महंगाई से परेशान लोगों के ख़र्चे और भी बढ़ जाएंगे।

परिवार वाले ही समझ सकते हैं बच्चों का दर्द अखिलेश यादव ने लखनऊ के अलीगंज में हुई हादसे पर बुधवार को कहा कि उस मामले में सबकी जान बचाई जा सकती थी। अगर समय पर पुलिस और प्रशासन पहुंच गया होता तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। उन्होंने कहा कि बच्चों को खोना सबसे बड़ा दुख होता है और यह बात वही समझ सकता है, जिसका परिवार हो। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में सोमवार को लगी आग में 15 बच्चों की मौत हो चुकी है। कई झुलसकर अस्पतालों में भर्ती हैं।

लखनऊ में कई बड़े कोचिंग समेत 71 प्रतिष्ठान पर ऐक्शन अलीगंज में हुये दर्दनाक अग्निकांड को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुधवार को शहर भर में मानकों के विपरीत संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान चलाया। दिन भर चली कार्रवाई के दौरान 71 प्रतिष्ठानों को सील किया गया जबकि 83 भवन मालिकों व प्रबंधकों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई की जद में कई बड़े कोचिंग सेंटर आ गए हैं।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर अग्निशमन विभाग व लखनऊ पुलिस की संयुक टीम के साथ चलाये गये इस अभियान की जद में दर्जनों कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, डांस स्टूडियो, प्ले ग्रुप स्कूल, ब्लड बैंक, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, नर्सिंग होम, होटल, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स समेत अन्य प्रतिष्ठान आए हैं। उपाध्यक्ष ने बताया कि यह अभियान लगातार तीन सप्ताह तक चलाया जाएगा।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार देर शाम जोनल अधिकारियों के साथ बैठक की थी। जिसमें उन्होंने शहर भर में अभियान चलाकर कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, होटल, नर्सिंग होम समेत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश दिये थे। इसके अनुपालन में एलडीए के प्रवर्तन विभाग ने बुधवार को सभी सात जोनों में अभियान चलाया। संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने प्रवर्तन जोन-7 में अभियान का नेतृत्व किया, जहां 14 प्रतिष्ठानों को सील किया गया, जबकि 20 के खिलाफ नोटिस जारी की गई है।

गोमतीनगर में नौ कोचिंग सेंटर सील प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने टीम के साथ गोमती नगर के विराज खण्ड, विनीत खण्ड एवं विवेक खण्ड में अभियान चलाया जिसमें एलन कोचिंग, आकाश इंस्टीट्यूट, अन एकेडमी एंड करियर प्वाइंट, विद्यापीठ, अग्रवाल क्लासेस, नारायण कोचिंग, आईक्यू हब समेत नौ कोचिंग सेंटरों को सील किया गया।

कानपुर रोड योजना में 16 सेंटर सील प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह के नेतृत्व में टीम ने कानपुर रोड योजना व कृष्णानगर क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान फिजिक्स वाला, महिन्द्रा कोचिंग, एलन, आकाश इंस्टीट्यूट, सेन्च्यूरियन समेत 16 कोचिंग सेंटरों को सील किया गया। वहीं, 16 भवन मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

हजरतगंज में कार्रवाई से हड़कंप प्रवर्तन जोन-6 के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने टीम के साथ हजरतगंज में अभियान चलाया। यहां एलन कोचिंग, आकाश इंस्टीट्यूट, मोशन एवं ग्रैविटी समेत 14 प्रतिष्ठान सील किये गये, जबकि 20 भवन मालिकों को नोटिस दिया गया है। इसी तरह प्रवर्तन जोन-5 में निरीक्षण के दौरान 05 भवन सील किये गये, जबकि 21 के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।