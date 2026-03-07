Hindustan Hindi News
रात में अचानक पहुंचे सीओ बैरियर पर ये नजारा देख रह गए दंग, दरोगा-सिपाही सस्पेंड

Mar 07, 2026 06:09 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कुशीनगर
कुशीनगर के एसपी केशव कुमार ने आकस्मिक निरीक्षण के बाद सीओ द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर बैरियर पर तैनात उपनिरीक्षक सुनील कुमार और सिपाही बृजेश कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही बैरियर पर तैनात रहे होमगार्ड अखिलेश दुबे पर विभागीय कार्रवाई के लिए जिला कमांडेंट को पत्र लिखा है।

UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसया थाना क्षेत्र में बैरियाा स्थित बैरियर पर रात में अचानक पहुंचे सीओ वहां के हालात देखकर दंग रह गए। वहां रात में गाड़ियां बिना जांच के तेजी से फर्राटा भरते हुए निकल रही थीं। जबकि ड्यूटी पर तैनात दरोगा, सिपाही और होमगार्ड सो रहे थे। सीओ ने इस पूरी स्थिति की जांच रिपोर्ट बनाई जिसके आधार पर एक दरोगा और एक सिपाही को कुशीनगर के पुलिस कप्तान (एसपी) ने सस्पेंड कर दिया। जबकि होमगार्डों को सस्पेंड करने के लिए होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट को पत्र लिखा है।

उधर, एसपी ने सीओ कसया से आख्या मांगी है। ताकि उनके खिलाफ आगे की विभागीय कार्यवाही की जा सके। जानकारों का कहना है कि रात में बैरियर पर ड्यूटी के समय सोना पुलिसवालों को और महंगा पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार सीओ कसया कुंदन सिंह ने एक दिन पहले रात में कसया-पडरौना मार्ग स्थित कसाडा चौक बैरिया चौराहा स्थित बैरियर की जांच की थी। सीओ की जांच में ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक और सिपाही के अलावा होमगार्ड सो रहे थै। रात में गाड़ियां बिना जांच, तेजी से फर्राटा भर रहीं थी। कोई रोकने-टोकने वाला था ही नहीं। चेक करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, वे आराम से सो रहे थे। रात के समय ड्यूटी पर इस घोर लापरवाही को सीओ ने गंभीरता से लेते हुए इसकी प्राथमिक जांच रिपोर्ट एसपी को भेज दी।

सीओ की प्राथमिक जांच रिपोर्ट पर एसपी ने लिया ऐक्शन

सीओ कसया कुंदन सिंह की प्राथमिक जांच रिपोर्ट पर कुशीनगर के एसपी केशव कुमार ने बैरियर बैरिया पर तैनाती के दौरान अनियमितता बरतने के आरोप में उपनिरीक्षक सुनील कुमार और सिपाही बृजेश कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही बैरियर पर तैनात रहे होमगार्ड अखिलेश दुबे पर विभागीय कार्रवाई के लिए जिला कमांडेंट को पत्र लिखा है। एसपी की इस कार्रवाई से लापरवाह पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं अचानक कोई अधिकारी उनके भी तैनाती स्थल पर न पहुंच जाए।

क्या बोले एसपी

कुशीनगर के पुलिस कप्तान (एसपी) केशव कुमार ने बताया कि सीओ कसया की रिपोर्ट पर पुलिस कर्मियों को अनियमितता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसमें एक उपनिरीक्षक और एक सिपाही शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए आकस्मिक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे और कार्रवाई भी होगी। जांच में यदि ड्यूटी के दौरान कोई लापरवाही करते पकड़ा गया तो इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

