यूपी में सीओ ट्रैफिक ने मारा थप्पड़, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, आईपीएस से नोकझोंक

संक्षेप: पीलीभीत में सीओ ट्रैफिक के थप्पड़ मारे जाने से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने हंगामा कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर आईपीएस सीओ पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची।

यूपी के पीलीभीत में सीओ ट्रैफिक के थप्पड़ मारे जाने से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने हंगामा कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर आईपीएस अफसर सीओ नताश गोयल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं से उनकी नोकझोंक हो गई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सीओ यातायात विधि भूषण मौर्य ने गाड़ी रोकने को कहा। इसके बाद उन्होंने थप्पड़ मार दिया। सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने नौगांव चौराहे पर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

बुधवार सुबह 11 बजे थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के नौगांव चौराहे पर सीओ यातायात पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। कार्यकर्ता का कहना था कि पुलिस ने उसको रास्ते में रोका। जब तक वह कुछ बोलता उससे पहले ही सीओ ने उसे उसके थप्पड़ मार दिया। इसकी जानकारी उसने विद्यार्थी परिषद के अन्य पदाधिकारियो को दी। थोड़ी देर में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता नौगांव चौराहे पर पहुंच गए और जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी।