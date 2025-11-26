यूपी में सीओ ट्रैफिक ने मारा थप्पड़, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, आईपीएस से नोकझोंक

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsCO slapped traffic police students council workers blocked road and there was an altercation with IPS In Pilibhit
पीलीभीत में सीओ ट्रैफिक के थप्पड़ मारे जाने से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने हंगामा कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर आईपीएस सीओ पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची।

Wed, 26 Nov 2025 03:04 PMDinesh Rathour पीलीभीत
यूपी के पीलीभीत में सीओ ट्रैफिक के थप्पड़ मारे जाने से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने हंगामा कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर आईपीएस अफसर सीओ नताश गोयल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं से उनकी नोकझोंक हो गई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सीओ यातायात विधि भूषण मौर्य ने गाड़ी रोकने को कहा। इसके बाद उन्होंने थप्पड़ मार दिया। सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने नौगांव चौराहे पर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

बुधवार सुबह 11 बजे थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के नौगांव चौराहे पर सीओ यातायात पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। कार्यकर्ता का कहना था कि पुलिस ने उसको रास्ते में रोका। जब तक वह कुछ बोलता उससे पहले ही सीओ ने उसे उसके थप्पड़ मार दिया। इसकी जानकारी उसने विद्यार्थी परिषद के अन्य पदाधिकारियो को दी। थोड़ी देर में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता नौगांव चौराहे पर पहुंच गए और जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी।

थोड़ी देर में चौराहे पर यातायात रुक गया। सूचना मिलने पर आईपीएस सीओ सदर नताशा गोयल दो थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। सीओ के समझाने पर भी कार्यकर्ता नहीं माने। सीओ ने जाम लगाने पर कार्रवाई करने की बात कही तो कार्यकर्ता और ज्यादा भड़क गए। कार्यकर्ताओं की आईपीएस सीओ से भी काफी नोकझोंक हुई। इसके बाद चौराहे पर जबरदस्त हंगामा होता रहा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
