यूपी पुलिस के दो अधिकारियों ने की सगाई, CO आयुषी सिंह और ऋषभ अगले महीने करेंगे शादी

डीसीपी आयुषी सिंह और सीओ ऋषभ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों ने लखनऊ के एक रिसॉर्ट में आयोजित समारोह में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की। अगले महीने दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे।

जसवंतनगर सीओ आयुषी सिंह और लखनऊ में तैनात सीओ ऋषभ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों ने लखनऊ के एक रिसॉर्ट में आयोजित समारोह में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की। दौरान दोनों परिवारों के सदस्य और करीबी रिश्तेदार मौजूद रहे। अगले महीने दोनों विवाह के बंधन में बंधेंगे।

जसवंतनगर की सीओ आयुषी सिंह ने लखनऊ में तैनात सीओ ऋषभ के साथ रिंग सेरेमनी की। लखनऊ के अमर शहीद पथ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी के एक रिसॉर्ट में आयोजित समारोह में दोनों परिवारों के परिजन और करीबी रिश्तेदार मौजूद रहे। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर जीवनभर साथ निभाने का वादा किया। समारोह में परिवार के सदस्यों ने दोनों को नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। बताया गया कि अगले माह दोनों पुलिस अधिकारी विवाह के बंधन में बंधेंगे। रिंग सेरेमनी की खबर मिलने पर जसवंतनगर क्षेत्र में भी शुभचिंतकों और परिचितों ने सीओ आयुषी सिंह को बधाई दी।

कौन हैं सीओ आयुषी सिंह? मुरादाबाद की रहने वालीं आयुषी सिंह हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की 2022 की परीक्षा में 62वीं रैंक हासिल कर मुकाम हासिल किया था। अप्रैल 2023 में घोषित परिणाम में उनका चयन डीएसपी पद पर हुआ था। फिलहाल वह इटावा के जसवंतनगर में क्षेत्राधिकारी (CO) के पद पर तैनात हैं। आयुषी की सफलता की कहानी संघर्षों से भरी रही है। साल 2015 में कोर्ट परिसर में उनके पिता योगेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय वह 11वीं की छात्रा थीं। पिता की हत्या के बाद उन्हें सामाजिक तानों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानीं। आयुषी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की और सिविल सेवा में जाने का संकल्प लिया। पहले प्रयास में असफल होने के बावजूद उन्होंने तैयारी जारी रखी और UPPSC परीक्षा में 62वीं रैंक हासिल कर अपने पिता का अधिकारी बनने का सपना पूरा किया।