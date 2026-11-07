यूपी पुलिस के दो अधिकारियों ने की सगाई, CO आयुषी सिंह और ऋषभ अगले महीने करेंगे शादी
डीसीपी आयुषी सिंह और सीओ ऋषभ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों ने लखनऊ के एक रिसॉर्ट में आयोजित समारोह में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की। अगले महीने दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे।
जसवंतनगर सीओ आयुषी सिंह और लखनऊ में तैनात सीओ ऋषभ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों ने लखनऊ के एक रिसॉर्ट में आयोजित समारोह में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की। दौरान दोनों परिवारों के सदस्य और करीबी रिश्तेदार मौजूद रहे। अगले महीने दोनों विवाह के बंधन में बंधेंगे।
जसवंतनगर की सीओ आयुषी सिंह ने लखनऊ में तैनात सीओ ऋषभ के साथ रिंग सेरेमनी की। लखनऊ के अमर शहीद पथ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी के एक रिसॉर्ट में आयोजित समारोह में दोनों परिवारों के परिजन और करीबी रिश्तेदार मौजूद रहे। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर जीवनभर साथ निभाने का वादा किया। समारोह में परिवार के सदस्यों ने दोनों को नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। बताया गया कि अगले माह दोनों पुलिस अधिकारी विवाह के बंधन में बंधेंगे। रिंग सेरेमनी की खबर मिलने पर जसवंतनगर क्षेत्र में भी शुभचिंतकों और परिचितों ने सीओ आयुषी सिंह को बधाई दी।
कौन हैं सीओ आयुषी सिंह?
मुरादाबाद की रहने वालीं आयुषी सिंह हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की 2022 की परीक्षा में 62वीं रैंक हासिल कर मुकाम हासिल किया था। अप्रैल 2023 में घोषित परिणाम में उनका चयन डीएसपी पद पर हुआ था। फिलहाल वह इटावा के जसवंतनगर में क्षेत्राधिकारी (CO) के पद पर तैनात हैं। आयुषी की सफलता की कहानी संघर्षों से भरी रही है। साल 2015 में कोर्ट परिसर में उनके पिता योगेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय वह 11वीं की छात्रा थीं। पिता की हत्या के बाद उन्हें सामाजिक तानों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानीं। आयुषी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की और सिविल सेवा में जाने का संकल्प लिया। पहले प्रयास में असफल होने के बावजूद उन्होंने तैयारी जारी रखी और UPPSC परीक्षा में 62वीं रैंक हासिल कर अपने पिता का अधिकारी बनने का सपना पूरा किया।
IPS अधिकारी केके विश्नोई और अंशिका वर्मा भी ले चुके हैं फेरे
इससे पहले यूपी कैडर के दो चर्चित आईपीएस अधिकारी संभल के एसपी केके विश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा ने 29 मार्च को परिणय सूत्र में बंध गए। यह शादी इन दिनों सोशल मीडिया और यूपी की ब्यूरोक्रेसी ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बनी रही। दोनों की राजस्थान के जोधपुर में शादी की थी। वहीं, शादी से पहले बाड़मेर के धोरीमन्ना में हल्दी और बारात सभा सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस दौरान माहौल सादगी भरा रहा। परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ था। वहीं, दोनों की 25 मार्च को सगाई हुई थी। जबकि 30 मार्च को रिसेप्शन का आयोजन किया गया था। जिसमें कई अधिकारी और नेता शामिल हुए थे।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें