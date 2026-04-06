अंबेडकर नगर में CNG टैंकर फटने से हड़कंप, एक घंटे तक रुका रहा ट्रैफिक; बड़ा हादसा टला

अंबेडकर नगर में एक बड़ा हादसा टल गया। जब सीएनजी से भरे टैंकर में धमाका हो गया। जिसके चलते अकबरपुर-आजमगढ़ मार्ग पर लगभग एक घंटे तक आवागमन पूरी तरह बंद रखा गया। सूचना मिलते ही टोरेंट गैस के इंजीनियर मौके पर पहुंचे और तकनीकी प्रयासों से रिसाव को नियंत्रित किया।

अंबेडकर नगर में अकबरपुर-आजमगढ़ मार्ग पर हरैया के पास सोमवार को सीएनजी गैस से भरे टैंकर में झटका लगने के बाद रिसाव और विस्फोट की घटना सामने आई। हालांकि समय रहते हालात पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। टैंकर चालक के अनुसार रास्ते में अचानक तेज झटका लगने के बाद टैंकर से गैस लीक होने लगी, जिसके बाद हल्का विस्फोट भी हुआ और लगातार रिसाव शुरू हो गया।

करीब एक घंटे तक चले गैस रिसाव में लगभग चार से पांच क्विंटल सीएनजी का नुकसान हुआ। टोरेंट गैस के अधिकारियों ने बताया कि टैंकर में कुल नौ क्विंटल गैस भरी हुई थी। वर्तमान दर के अनुसार 93 रुपये प्रति किलो की कीमत से हजारों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।

एक घंटे तक अकबरपुर-आजमगढ़ मार्ग रहा बाधित घटना की सूचना मिलते ही टोरेंट गैस के इंजीनियर मौके पर पहुंचे और तकनीकी प्रयासों से रिसाव को नियंत्रित किया। इसके बाद टैंकर को सुरक्षित रूप से बस्ती जनपद के लिए रवाना कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने अकबरपुर-आजमगढ़ मार्ग पर लगभग एक घंटे तक आवागमन पूरी तरह बंद रखा। जिससे किसी भी अनहोनी को टाला जा सके।

पेट्रोल पंप आ रहा था टैंकर बताया जा रहा है कि बसखारी बाईपास के पास गुजर रहे टैंकर से अचानक गैस का रिसाव होने लगा, जिसके बाद विस्फोट हो गया। टैंकर सीएनजी लेकर आजमगढ़ से अकबरपुर स्थित जगमोहन पेट्रोल पंप पर आ रहा था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और तत्परता से स्थिति पर काबू पा लिया।

गैस रिसाव और विस्फोट से मचा हड़कंप गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि या कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आसपास मौजूद लोग गैस रिसाव और विस्फोट के दौरान काफी घबरा गए थे, लेकिन समय रहते हालात नियंत्रित कर लिए गए। वहीं मौके का एक वीडियो भी किसी राहगीर द्वारा बना लिया गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकी।