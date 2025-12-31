नए साल से पहले सीएनजी-पीएनजी हुई सस्ती, गेल ने किया ऐलान; अब इतना हो गया दाम

संक्षेप: नए साल की शुरुआत को और खास बनाते हुए गेल इंडिया लिमिटेड ने लोगों को स्वच्छ और किफायती ऊर्जा का तोहफा दिया है। गेल ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी की घोषणा की है। बता दें कि पीएनजीआरबी ने 16 दिसम्बर को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एक युक्तिसंगत और एकीकृत शुल्क ढांचे की घोषणा की थी।

नए साल की शुरुआत को और खास बनाते हुए गेल इंडिया लिमिटेड ने वाराणसी के लोगों को स्वच्छ और किफायती ऊर्जा का तोहफा दिया है। गेल ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की कीमतों में कमी की घोषणा की है, जिससे शहर को और हरित एवं टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

पीएनजी की कीमत 48.47 से घटाकर 47.47 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (सीएसएम) कर दी गई है। इस कदम से वाराणसी के लगभग 60 हजार घरों को लाभ मिलेगा और रसोई गैस अब और सस्ती होगी। वहीं सीएनजी की कीमत 88.17 से घटाकर 87.17 प्रति किलोग्राम कर दी गई है। इससे लगभग 42 हजार वाहन मालिकों को फायदा होगा। जिनमें 19 हजार चार पहिया वाहन, 23 हजार ऑटो रिक्शा, 150 बसें / ट्रक और शामिल हैं। यह कदम परिवहन लागत कम करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

उपभोक्ताओं तक पहुंचने लगा लाभ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की ओर से पाइपलाइन शुल्क ढांचे में किए गए सुधार का सीधा लाभ अब उपभोक्ताओं तक पहुंचने लगा है। शहरी गैस वितरक कंपनियों ने सीएनजी और घरों तक पाइप से पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस की कीमतों में कटौती शुरू कर दी है। बता दें कि पीएनजीआरबी ने 16 दिसम्बर को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एक युक्तिसंगत और एकीकृत शुल्क ढांचे की घोषणा की थी।