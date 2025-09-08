CMO's steno demanded bribe from deputy CMO, Vigilance arrested him red handed डिप्टी सीएमओ से सीएमओ के स्टेनो ने मांग ली रिश्वत, रंगेहाथ विजलेंस ने किया गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
प्रतापगढ़ में डिप्टी सीएमओ से सीएमओ के स्टेनो ने ही रिश्वत मांग लिया है। दस हजार रुपए रिश्वत लेते विजिलेंस ने स्टेनो और अनुचर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। डिप्टी सीएमओ के चिकित्सीय अवकाश का वेतन बनाने के लिए रुपए मांगे थे।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 10:49 PM
प्रतापगढ़ में सीएमओ कार्यालय में सोमवार अपराह्न भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ। डिप्टी सीएमओ के चिकित्सीय अवकाश का वेतन बनाने के लिए सीएमओ के स्टेनो ने ही अनुचर की मदद से 10 हजार रुपये रिश्वत ले ली। डिप्टी सीएमओ की शिकायत पर कार्यालय में मौजूद प्रयागराज विजिलेंस की टीम ने दोनों को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम के लोग दोनों को पकड़कर कार्यालय से ले जाने लगे तो अन्य कर्मचारियों को जानकारी हुई।

पट्टी सीएचसी में तैनात डॉ. अखिलेश जायसवाल की अभी कुछ दिन पहले सीएमओ कार्यालय में डिप्टी सीएमओ के रूप में तैनाती हुई थी। वह तबीयत खराब होने पर चार अगस्त से एक सितंबर तक अवकाश पर चले गए। दो सितंबर को वह सीएमओ से चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत करने को मिले तो उन्होंने वेतन बाबू केके तिवारी के पास भेज दिया। केके तिवारी ने डॉ. अखिलेश से बताया कि मेडिकल संबंधी काम सीएमओ के स्टेनो राहुल देखते हैं।

ये भी पढ़ें:UP में दुस्साहसिक वारदात, 14 युवकों ने पत्नी के सामने ही पति को गोलियों से भूना

डॉ. जायसवाल राहुल से मिले तो उसने 10 हजार रुपये खर्च बताया। डॉ. अखिलेश ने मामले की शिकायत प्रयागराज विजिलेंस से कर दी। प्रयागराज से विजिलेंस टीम सोमवार अपराह्न दो बजे सीएमओ कार्यालय पहुंच गई। डॉ. अखिलेश भी राहुल को रुपये देने पहुंच गए। राहुल ने रुपये आउट सोर्सिंग पर तैनात अनुचर आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से लिया तो विजिलेंस टीम के लोगों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। टीम के लोग दोनों को पकड़कर बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठाकर चले गए। दोनों को बाहर ले जाने की कार्यालय के लोगों को जानकारी हुई तो अफरातफरी मच गई।

एंटी करप्शन टीम की छापेमारी में खुली थी घूसखोरी की कलई

सीएमओ कार्यालय में रिश्वत लेने का चलन पुराना है। यहां अन्य विभाग के कर्मचारियों का मेडिकल क्लेम पास करने में प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत लिया जाता रहा है। एक पुलिसकर्मी से मेडिकल क्लेम पास करने के लिए करीब दो साल पहले स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भावना ने रिश्वत का प्रतिशत कम नहीं किया तो उसने एंटी करप्शन टीम से शिकायत कर दी। वह रंगेहाथ रिश्वत लेते पकड़ी गई थीं।

डिप्टी सीएमओ से रिश्वत, हर कोई रहा हैरान

सीएमओ कार्यालय लंबे समय से टेंडर, दवाओं और उपकरण खरीद के खेल को लेकर चर्चा में है। सोमवार को अपने ही विभाग के अधिकारी से भी रिश्वत लेने के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया। सीएमओ कार्यालय में ही डिप्टी सीएमओ के भी कार्यालय हैं। लोगों में चर्चा रही कि डिप्टी सीएमओ से भी कर्मचारी का रिश्वत लेना बिना आला अधिकारी के इजाजत के संभव नहीं है।

