गिरफ्तार होते ही रोने-चिल्लाने लगा CMO का ऑफिस स्टाफ, घूसखोर को खींचकर ले गई विजिलेंस टीम
महोबा जिले में स्थित सीएमओ कार्यालय में तैनात फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजर को गुरुवार को दो लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। वह यह रिश्वत संविदा कर्मचारी से उसके स्थानांतरण के नाम पर ले रहे थे।
Mahoba News: यूपी के महोबा जिले में स्थित सीएमओ कार्यालय में तैनात फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजर को गुरुवार को दो लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बाइक सर्विस सेंटर के बेसमेंट में मौजूद सीएमओ ऑफिस में तैनात फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजर को विजिलेंस टीम खींचकर गाड़ी तक ले गई। जैसे ही टीम ने मैनेजर को दबोचा तो वह रोने-चिल्लाने लगा। टीम के सामने हाथ-पैर जोड़ने लगा। टीम मैनेजर को लेकर बांदा गई है। वहां उसे पीसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। घूसखोर कर्मचारी के गिरफ्तारी के दौरान रोने-चिल्लाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
चरखारी निवासी मेराज मोहम्मद स्वास्थ्य विभाग में ब्लॉक अकाउंटेंट के पद पर कबरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात था। पीड़ित का आरोप है कि अगस्त 2024 से उसे सीएमओ ने पनवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अटैच कर दिया। इस पर वह सीएमओ कार्यालय में तैनात फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजर जितेश सोनी से मिला और वापस कबरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनाती के लिए गुहार लगाई। इसपर मैनेजर ने साढ़े तीन लाख रुपये की मांग की। जब उसने कहा कि वह संविदा कर्मी है तो दो लाख रुपये में बात तय हुई। उसने मामले की शिकायत विजिलेंस में दर्ज कराई।
सीएमओ के नाम पर मांगी थी रिश्वत
विजिलेंस टीम के निर्देशानुसार गुरुवार को दो लाख रुपये देने के लिए मेराज ने मैनेजर जितेश को राघव होंडा बाइक सर्विस सेंटर के बेसमेंट में बुलाया। मैनेजर ने जैसे ही रुपये लिए विजिलेंस टीम ने दबोच लिया। विजिलेंस टीम फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजर को लेकर कोतवाली पहुंची। कार्रवाई के बाद टीम मैनेजर को बांदा ले गई। पीड़ित का दावा है कि सीएमओ के नाम पर फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजर उससे रिश्वत की मांग कर रहा था। इसका ऑडियो भी उनके मोबाइल में है। विजिलेंस इंस्पेक्टर पीयूष पांडे ने बताया कि कोतवाली में कार्रवाई के बाद आरोपी को बांदा स्थित पीसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ्तारी के बाद रोता-चिल्लाता दिखा मैनेजर
ट्रांसफर कराने के लिए दो लाख की रिश्वत मांगने वाले सीएम ऑफिस में तैनात फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स को जैसे ही विजिलेंस टीम ने दबोचा तो वह छटपटाने लगा। टीम मैनेजर को खींचते हुए गाड़ी तक ले गई। मैनेजर रोता और चिल्लाता नजर आया। वह हाथ-पैर जोड़ता रहा, लेकिन विजिलेंस टीम ने एक न सुनी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
स्वार कोतवाली में 10 हजार की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार
वहीं दूसरी ओर रामपुर में भी रिश्वतखोरी मामले में कार्रवाई हुई है। मुरादाबाद की एंटी करप्शन टीम ने स्वार कोतवाली में उपनिरीक्षक को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दरोगा एक सफाईकर्मी से उसकी पत्नी से जुड़े विवाद के निस्तारण के नाम पर घूस मांग रहा था। आरोपी के खिलाफ अजीमनगर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उधर पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें