यूपी में CM युवा सलाहकार समिति का प्रस्ताव, Gen Z के उभार के बीच बेस्ट ब्रेन के लिए बन रहा प्लान
उत्तर प्रदेश में ‘सीएम युवा सलाहकार समिति’ के गठन का प्रस्ताव आया है। लखनऊ की सरोजनीनगर सीट से बीजेपी के विधायक डॉ.राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को यह प्रस्ताव भेजा है। इसमें 31 सदस्यीय समिति में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के करीब 20 बेस्ट ब्रेन वाले युवाओं को शामिल किए जाने की बात है।
नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के साथ ही देश भर में जेन जी (Gen Z) का उभार देखने को मिल रहा है। इस दौरान योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जेन जी पर फोकस करते हुए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इस आयु वर्ग के नौजवानों की ऊर्जा को प्रदेश के विकास से जोड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस बीच लखनऊ के सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक डॉ.राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को राज्य में सीएम युवा सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव भेजा है।
विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विस्तृत नीति-पत्र भेजकर ‘सीएम युवा सलाहकार समिति’ (चीफ मिनिस्टर्स यूथ एडवाइजरी काउंसिल - सीएम वाईएसी) के गठन का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य युवाओं और सीएम ऑफिस के बीच लगातार संवाद स्थापित करना है। इससे युवाओं के विचार, इनोवेशन और उनके सुझाव सीधे शासन और नीति-निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों तक पहुंच सकेंगे। युवा सीधे इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। प्रस्ताव के अनुसार 31 सदस्यीय समिति में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के करीब 20 बेस्ट ब्रेन वाले युवाओं को शामिल किए जाने की बात है। इसमें यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों के मेधावी छात्र, युवा वैज्ञानिक, उद्यमी, खिलाड़ी और किसान शामिल करने की सिफारिश की गई है। हर तीन महीने में बैठक, साल में एक बार सीएम की अध्यक्षता में 'युवा संवाद' और ‘युवा सेतु यूपी’ नाम से डिजिटल पोर्टल बनाने का सुझाव दिया गया है।
कौन हैं डॉ.राजेश्वर सिंह
लखनऊ की सरोजनीनगर सीट से भाजपा के टिकट पर 18वीं विधानसभा के लिए चुने गए डॉ.राजेश्वर सिंह एक पुलिस अधिकारी थे। 2022 में प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक पद से स्वैच्छिक सेवानिवृति (VRS) लेकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी।
यूथ अड्डा क्या है जिस पर योगी सरकार कर रही फोकस
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जेन जी यानी युवाओं और उद्यमिता के बीच मौजूद दूरी को कम किया जा रहा है। कॉफी या चाय पर सहज, खुले और व्यावहारिक संवाद से युवाओं को कौशल, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इसी अनौपचारिक लेकिन प्रभावी मॉडल को ‘यूथ अड्डा’ नाम दिया गया, जहां युवा अपने विचार साझा कर सकें, विशेषज्ञों से संवाद कर सकें और अपने उद्यमी सपनों को वास्तविक में आगे बढ़ सकें।
इस पहल में वित्तीय सहायता, विचार, कौशल, तकनीक, मार्गदर्शन और बाजार सभी को एक मंच पर उपलब्ध करवा कर युवाओं के लिए उद्यमिता का नया इकोसिस्टम तैयार करना है। सरकार का मानना है कि आज का युवा केवल ऋण या अनुदान नहीं चाहता। वह चाहता है कि कोई उसके विचार को समझे, बिजनेस मॉडल बनाने में मदद करे, अनुभवी मेंटर्स से जोड़े, बैंकिंग प्रक्रिया आसान बनाए और बाजार तक पहुंच दिलाए। यूथ अड्डा को प्रशिक्षण केंद्र के बजाय एक उद्यमिता इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया गया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें