CM Yogi's Operation Clean begins; SPs who failed to break the network of cattle smugglers are being removed

सीएम योगी का ऑपरेशन क्लीन; पशु तस्करों का नेटवर्क न तोड़ पाने वाले एसपी को हटाना शुरू

गोरखपुर कांड के बाद सीएम योगी का एक्शन शुरू हो गया है। पशु तस्करों का नेटवर्क न तोड़ पाने वाले पुलिस अधीक्षकों को हटाना शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को कुशीनगर और देवरिया के एसपी हटा दिए गए। पशु तस्करों के दो मददगार दबोचे गए और जोन में ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया गया है।

Yogesh Yadav गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाताThu, 18 Sep 2025 08:16 PM
सीएम योगी का ऑपरेशन क्लीन; पशु तस्करों का नेटवर्क न तोड़ पाने वाले एसपी को हटाना शुरू

पिपराइच क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री के सख्त रुख को देखते हुए पुलिस से लेकर एसटीएफ तक पशु तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। वहीं गुरुवार को बिहार से सटे कुशीनगर और देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षकों को हटाए जाने की कार्रवाई को भी पशु तस्करों पर अंकुश न लगा पाने से जोड़ कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि एडीजी कानून व्यवस्था ने गोरखपुर से लखनऊ लौटकर शासन को रिपोर्ट सौंपी, उसी के बाद दोनों कप्तानों को डीजीपी कार्यालय से संबद्ध किया गया। हालांकि कुशीनगर के एसपी पर मुख्यमंत्री पहले भी दो बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान नाराजगी जता चुके थे।

इधर, गो तस्करों के दो स्थानीय मददगारों को पुलिस ने दबोचा है। वहीं एडीजी जोन ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू करते हुए पशु तस्करों के मददगार पुलिसकर्मियों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। पिपराइच क्षेत्र के जंगल छत्रधारी गांव के टोला महुआ चाफी के रहने वाले छात्र दीपक को सोमवार रात पशु तस्करों ने अगवा कर मार डाला था। इसके बाद घेराबंदी कर ग्रामीणों ने एक पशु तस्कर को दबोच लिया था। पकड़े गए तस्कर को कब्जे में लेने की कोशिश के दौरान एसपी और थानेदार पर भी भीड़ हमलावर हो गई थी। नाराजगी ऐसी कि मंगलवार को भीड़ ने सड़क पर उतरकर पुलिस पर कई राउंड पथराव किया।

ये भी पढ़ें:डिप्टी सीएम केशव मौर्य की बैठक से बाहर किए गए सपा विधायक, लगाए गंभीर आरोप

मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए तब अफसर भीड़ को शांत करा सके थे। मंगलवार को ही एसएसपी ने जहां इंचार्ज समेत पूरी जंगल धूसड़ चौकी को सस्पेंड कर ग्रामीणों का गुस्सा शांत कराने की कोशिश की। वहीं मंगलवार देर शाम एडीजी कानून व्यवस्था अमिताश यश ने लखनऊ से सीधे घटनास्थल का रुख किया।

बुधवार को कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया एक लाख का इनामी पशु तस्कर अब्दुल रहीम भी छात्र की हत्या में शामिल था। बताया जा रहा है कि एडीजी कानून व्यवस्था ने बुधवार को लखनऊ लौटकर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है। इसके बाद गुरुवार को कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्रा और देवरिया के एसपी विक्रांत वीर स्थानांतरित करते हुए पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया। अंबेडकरनगर के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार को कुशीनगर जबकि अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन को देवरिया का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

तस्कर के मोबाइल से मिले अहम सुराग

गुरुवार को पुलिस ने पशु तस्करों के दो स्थानीय मददगारों को दबोचा है। ये स्थानीय स्तर पर मदद के साथ रेकी कर गोवंश के बारे में तस्करों को जानकारी उपलब्ध कराते थे। वहीं, ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए गो तस्कर बिहार के गोपालगंज निवासी अजब हुसैन के पास से मिले मोबाइल ने पशु तस्करों के पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया है। जिसके बाद पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है।

पशु तस्करों के मददगार पुलिसवालों की बन रही कुंडली

गो तस्करों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कई स्तर पर एक्शन हो रहा है। उनकी धरपकड़ के लिए जहां पुलिस से लेकर एसटीएफ तक की टीमें लगी हुईं हैं। वहीं एडीजी जोन अशोक मुथा जैन ने जोन के सभी 11 जिलों में पशु तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया है। उन्होंने जोन के सभी पुलिस कप्तानों और डीआईजी के साथ बैठक कर उन पुलिसकर्मियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं जो येन-केन तरीके से हाईवे के थानों पर तैनाती पा लेते हैं। साथ ही गिरफ्तार किए जा चुके गो तस्करों, फरार व जमानत पर चल रहे आरोपितों का भी ब्यौरा तैयार कराया जा रहा है। उनकी ताजा स्थिति की रिपोर्ट एडीजी ने मांगी है और मॉनिटरिंग का जिम्मा रेंज के डीआईजी को दिया गया है।

देवरिया, कुशीनगर के साथ आजमगढ़ के एसपी को हटाकर डीजीपी मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया

शासन ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार को 10 जिलों के पुलिस अधीक्षक समेत 16 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इस फेरबदल में उन्नाव, देवरिया, अलीगढ़, हरदोई, सोनभद्र, प्रतापगढ़,आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, कुशीनगर और औरैया के एसपी बदले गए हैं। इसमें आजमगढ़, कुशीनगर और देवरिया के एसपी को हटाकर डीजीपी मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया है। बुधवार को भी सात आईपीएस और 57 पीपीएस अफसरों की तैनाती में फेरबदल किया गया था। गुरुवार को हुए तबादलों में लखनऊ सुरक्षा मुख्यालय में तैनात जय प्रकाश सिंह को उन्नाव का एसपी,अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन को देवरिया, हरदोई के एसपी नीरज कुमार जादौन को अलीगढ़, का एसपी बनाया गया है।

सोनभद्र के एसपी अशोक कुमार मीना को हरदोई, एसपी रेलवे आगरा अभिषेक वर्मा को सोनभद्र उन्नाव के एसपी दीपक भूकर को प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के एसपी डॉ. अनिल कुमार द्वितीय को आजमगढ़ का एसएसपी, अम्बेडकरनगर के एसपी केशव कुमार को कुशीनगर, औरैया के एसपी अभिजीत आर शंकर को अम्बेडकरनगर, प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी अभिषेक भारती को औरैया का एसपी बनाया गया है।

इनके अलावा आजमगढ़ के एसएसपी हेमराज मीना, कुशीनगंर के एसपी संतोष कुमार मिश्र, देवरिया के एसपी विक्रांत वीर को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। वहीं प्रयागराज चौथी वाहिनी पीएसी के सेनानायक मनीष कुमार शांडिल्य को प्रयागराज कमिश्नरेट में डीसीपी, बलिया में प्रोन्नत होकर आईपीएस बने अनिल कुमार झा को आगरा रेलवे का एसपी, सीतापुर में 27वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक सर्वेश कुमार मिश्र को प्रयागराज चौथी वाहिनी पीएसी का सेनानायक बनाया गया है।

